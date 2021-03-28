敏感族群注意！髒空氣明後天從基隆籠罩到屏東「全亮橘燈」

▲環保署表示，明天為弱綜觀天氣型態，台灣整體風速偏弱。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

環保署指出，今（28日）環境風場由東南風轉為偏南風，高屏空品區擴散條件較昨日良好，空氣品質轉為普通等級，中部以北地區風速較弱，擴散不易，局部地區有空氣汙染物累積情形外，明天（29日）台灣整體風速偏弱，西半部空品將亮起對敏感族群有害的橘色警示。

環保署說明，明天為弱綜觀天氣型態，台灣整體風速偏弱，西半部地區於清晨及夜間風速弱，且有局部霧，擴散條件差，汙染物較易累積；午後各地風速稍增強，空氣品質可望轉好，惟須留意午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南於清晨及夜間局部地區短時間可能達紅色警示等級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明後天西半部全亮橘燈。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）



30日環境風場為東南風至西南風，西半部地區於清晨及夜間風速弱，且有局部霧，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積；午後各地風速稍增強，空氣品質可望轉好，須留意午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部局部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。