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台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

◎採訪：徐政璿﹑陳弘修
◎攝影：張榮恩

文／徐政璿

台中捷運歷經11年總算要通車，市長盧秀燕話匣子一開停不了，期待的心情溢於言表，她也立刻報上好消息，只要在3月25日至4月23日這段期間，民眾都可免費搭乘台中捷運，她甚至用日前「鮭魚之亂」改名潮的時事哽，開玩笑地說：「大家不用去改名就可以免費搭乘！」

中捷運自2009年動工，直到2021年才正式通車，整整耗時11個年頭，市民多年來的引頸期盼，終於能在今年4月實現。

盧秀燕在接受《ETtoday新聞雲》訪問時明確指出，她上任給自己的任務就是一定要通車，打造台中捷運新紀元，「因為有了第一條，才會有第二條、第三條，如果第一條都沒有完成，整體捷運進度就癱在那...」。

談及內心那股一定要讓捷運通車的動力，盧秀燕透露，因為自己在台北工作多年，發現台北捷運營運逾20年以來，城市的發展更加均衡，並且快速成長。因此，中部地區如果要有完善的發展，她認為一定要有捷運。

盧秀燕也以國外為例指出，不論是日本東京、美國紐約、法國巴黎等國際指標城市，地鐵都非常發達，自助旅行非常方便，所以她敢肯定，若台中捷運通車，對城市外交絕對有加分效果。

在訪談的過程中，盧秀燕起身望向窗外文心路上正在試車的捷運綠線，她手指著捷運站體向一一我們解釋，綠線走文心路，未來的藍線走台灣大道，這就是台中的捷運，「以後你們從台北來，搭到烏日高鐵站，接著就可以搭捷運從高鐵站到市政府站」。

她強調，藍線已報交通部，獲得同意後即可開始徵收土地，3年內開工；橘線部分定案、開說明會中，將來還有棕線、紫線，希望未來這幾年把「台中捷運藍圖」建構起來，「沒有辦法完工的要完工、沒辦法開工的要開工！」

除了綠線通車之外，對於新舊火車站間的大智路打通工程受到市民的高度肯定，盧秀燕表示，打通大智路就像台北車站打通前後站一般，讓區域發展更均衡，而且從她上任時只有1戶同意，最後23戶都同意，在沒有陳抗衝突下取得道路用地，「大智路打通後，對交通方便性及火車站周邊的發展是一大助力。」

▼台中捷運自2009年動工，2021年正式通車。（圖／台中市政府提供）

▲中捷即日起全面檢測18列車連結器軸心，若一切順利預計30日復駛。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中捷運路線進入試運轉階段，將擴大招募人才，預計徵收152人。（圖／台中市新聞局）

台中社會住宅陸續完工　2022年目標5000戶

事實上，青壯年人口佔了台中市人口總數的7成以上，如何讓青年、勞工專心成家，打拚事業務，成為市府重要任務，因此，在捷運通車後，盧秀燕下一步要實現居住正義，社會住宅就是她鎖定的重點政策。

台中社會住宅共分為兩階段推行，第1階段以2022年興辦5000戶為目標，目前已完工豐原安康、大里光正、南屯精科及太平育賢等4處基地， 總共可提供891戶社會住宅給市民，而梧棲三民好宅和北屯北屯好宅2處基地也已經上梁，接近完工。

此外，盧秀燕指出，包含太平育賢二期好宅、東區尚武好宅、豐原安康二期好宅、東區東勢子好宅、太平永億好宅、大里光正二期好宅等6處基地，在她上任後，也都已經順利動土。

「比豪宅還要好！」盧秀燕分享台中社宅的三大優勢，第一，價格親民；第二，具備公托、公幼、銀髮族的友善設備；第三，配有空氣品質監測器。

盧秀燕說，社宅融入多樣的社福、醫療、教育、青創等設施，她希望規劃出比附近區域便宜，讓孩子享受公托公幼福利，爺奶享有銀髮族服務，社宅甚至可以顯示出空品監測標準，「所以我們在台中不叫社會住宅，而叫『好宅』。」

由於在社宅共20個基地當中，有7個屬於捷運宅，讓社宅更具交通價值，她透露，近期議員紛紛向市府爭取，希望市府都能在他們的選區蓋社宅，市府也從各方面進行評估中。

▼台中太平育賢公宅房間設施。（圖／台中市政府提供）

▲▼太平育賢公宅房間設施。（圖／台中市政府提供）

▲▼太平育賢公宅房間設施。（圖／台中市政府提供）

▼台中大里光正段公宅。（圖／台中市府提供）

▲▼大里區光正段公宅。（圖／台中市府提供）

▲▼大里區光正段公宅。（圖／台中市府提供）

工作滿檔　盧秀燕靠夜場電影、線上神遊舒壓

上任至今，盧秀燕無不競競業業，只花2年時間，就實現改善空污、中捷通車等競選時的承諾，並積極規劃社會住宅，吸引許多「脫北者」移入。

面對千頭萬緒的市政議題，盧秀燕始終把市民擺第一，她坦言，其實每天從早忙到晚，幾乎沒有放鬆的時間，所以最喜歡自己看夜場電影，「第一是因為人少，有時候有包場效果，第二是因為可以轉移情緒跟焦點，融入劇情之後，可以消除一整天的煩惱」。

對於偏好的電影類型，她笑說，偶爾雖然會看一些比較緊張刺激的，但大部分會選擇溫馨的、喜劇一點的，藉此療癒一下，達到放鬆的效果。

值得一提的是，若沒有夜場電影可看，盧秀燕也會透過「神遊」給自己一段旅遊。她透露，自己是媒體記者出身，對於旅遊向來都很有興趣，有時候在工作告一段落後，會上網看看有哪些新景點或有趣的風土民情，藉此舒壓、轉換一下情緒。

▼台中市長盧秀燕 。（圖／記者張榮恩攝）

▲台中市市長 盧秀燕▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

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關鍵字：

盧秀燕台中捷運公宅社會住宅空汙

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