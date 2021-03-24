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台南市社區環境教育　連3年獲環保署最多名額補助

▲台南市環保局輔導台南市永康區西灣社區等9個社區發展協會，獲環保署經費支持，金額共195萬元，補助社區數居全國之首，更是連續3年奪冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局輔導台南市永康區西灣社區等9個社區發展協會，獲環保署經費支持，金額共195萬元，補助社區數居全國之首，更是連續3年奪冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局積極推動社區環境教育，發掘並輔導潛力社區並鼓勵申請環保署「社區環境調查及改造計畫」及「環保小學堂推廣計畫」，2021年輔導台南市永康區西灣社區等9個社區發展協會獲環保署經費支持，金額共195萬元，補助社區數居全國之首，更是連續3年奪冠。

市長黃偉哲表示，環保與社區發展及生活息息相關，希望藉由推動相關計畫，培養社區居民以更多元的視野觀察所在的社區人事物，改造環境並推廣環境教育理念等，打造出各具特色的社區，建構出更美好的大台南。

環保局長謝世傑說，環保署補助社區計畫分為入門型的「社區環境調查及改造計畫」及進階型的「環保小學堂推廣計畫」，社區藉由入門型的計畫發現環境問題並積極改造，再以進階型計畫進行環境教育推廣。環保局對於有意願提案申請之社區，會協助找出在地特色亮點以及傳授正確環保觀念，再進行計畫撰寫，提升計畫錄取補助的機會。

「社區環境調查及改造計畫」補助的社區為永康區西灣社區發展協會、北區華德社區發展協會、東區東聖社區發展協會、玉井區望明社區發展協會、佳里區安西社區發展協會、西港區港東社區發展協會、南區白雪社區發展協會、中西區銀同社區發展協會。其中，永康西灣社區、北區華德社區是第二次獲補助。銀同社區則與緊鄰的五妃社區共同提案。

▲台南市環保局輔導台南市永康區西灣社區等9個社區發展協會，獲環保署經費支持，金額共195萬元，補助社區數居全國之首，更是連續3年奪冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

西灣社區特色為老街及歷史建築，2020年進行人、文、地、產、景等環境調查並建立資源資料庫，讓居民更加了解在地發展及變化，2021年將延續去年成果與強化組織培力，培訓社區導覽員、規劃清除社區髒亂點等。華德社區為市郊住宅區，2020年結合志工與居民辦理節能不「碳」氣自行車社區巡禮、低碳輕鬆飲講座、宣導菸蒂不落地等作為，響應熱烈成效佳，2021年再次申請獲得補助。

銀同社區2021年與「五妃社區」一起提案，兩社區位在中西區精華地段，也是餐飲店密度最高的地區，將共同執行與推廣店家減塑宣導與各項節能減碳。其他社區雖為第一次入選，但提案都很有特色。例如，東聖社區以戲劇方式推廣環境教育、望明社區結合在地果農推展食農教育、安西社區主打低碳飲食、港東社區胡麻農廢棄物再利用及白雪社區的舊屋綠美化等。

環保小學堂推廣計畫由2019年、2020年皆入選的「南區國宅社區發展協會」再次入選。過去兩年設計出種子文創等有趣環境教育課程，建立原生樹種保育觀念、探索土壤生物多樣性等，在環境教育發展及實施上更為健全，獲專家學者青睞。

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