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掃墓注意！嘉義縣空拍機出動查緝露天燃燒　最高罰10萬元

▲嘉縣環保局告發民眾露天燃燒案件大增。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲消防隊清明節前疲於奔命。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

清明時節將至，民眾掃墓時，應將雜草與垃圾妥善集中，並交由垃圾車處理，任意露天燃燒不僅會造成空氣污染、呼吸道不順危害身體健康，近日旱災久未下雨，更易造成火勢蔓延，今年環保局處分露天燃燒件數較去年同期提高46%，未來將加強巡查，如經環保局或消防單位查獲，將依法處分，以遏止露燃行為。

▲嘉縣環保局告發民眾露天燃燒案件大增。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾清明節整理墓地最常見就是燒野草。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣消防局統計110年1月至3月初，接獲高達539件雜草火警，消防隊員除要處理緊急意外事故與一般火警外，還要疲於奔波處理非法露天燃燒，消防局呼籲民眾清明祭祖期間「雜草不亂燒」、「菸蒂不亂丟」、「爆竹不燃放」、「金紙不飛揚」和「記得滅餘燼」、「記得收垃圾」等四不二記得口訣，切勿貪圖一時方便造成火災發生。

環保局長張根穆表示，近來常有氣候因素造成大氣擴散不佳連帶影響空氣品質，環保局積極採取應變措施，110年已啟動了46次的應變，針對露天燃燒運用空拍機、制高點監視器等科技輔助，再結合巡查人力及志工通報系統，透過天羅地網加強稽查，截至目前針對露天燃燒開罰32件，合計開罰金額達到35萬元，告發金額及件數已較去年同期提高。

▲嘉縣環保局告發民眾露天燃燒案件大增。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲環保局取締露天焚燒出動空拍機。（圖／記者翁伊森翻攝）

清明節將至，環保局呼籲民眾，掃墓時切勿任意露天燃燒雜草與垃圾，不僅危害他人生命安全，且會造成嚴重空氣污染問題，如經查獲將依法處分新臺幣1200元以上至10萬元以下罰鍰。

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