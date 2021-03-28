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台中「總站夜市」回來了！改名開幕日曝光　業者感動：搭捷運就到

記者陳俊宏／綜合報導

台中市「總站夜市」去年國慶連假搶開幕錢潮，沒想到第3天跳電，遭經發局罰6萬元，由於沒有營業許可證，第4天停止營業至今168天，將於4月3日再開張，並改名「捷運總站夜市」。但之前交通、攤販內部動線亂，加上附近也沒有停車場，民眾疑慮這些問題改善了嗎？對此，經發局回應，業者已拿到營業執照，也做出規劃改善。

台中「總站夜市」回來了！改名開幕日曝光　業者感動：搭捷運就到。（圖／東森新聞）

▲▼總站夜市去年開幕人潮擠爆，交通動線大亂。（圖／東森新聞）

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台中「總站夜市」回來了！改名開幕日曝光　業者感動：搭捷運就到。（圖／東森新聞）

位在北屯區的總站夜市去年8月7日申請營業許可，但在未獲核准前，業者卻利用國慶連假，在10月9日至11日違法營運。經發局前往稽查，開罰6萬元並勒令停業。

「等了168天，終於等到最好的消息了！」業者27日在臉書宣布，總站夜市將在4月3日重新開幕，「168天這個數字真是吉利啊，雖然真的好漫長，但我們走過來了…以後可以叫我們『捷運總站夜市』。」

▲總站夜市要休市了！負責人現身訴委屈，偷跑接電是為攤商生計。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼總站夜市去年開幕人潮擠爆。（圖／記者白珈陽攝）

▲總站夜市要休市了！負責人現身訴委屈，偷跑接電是為攤商生計。（圖／記者白珈陽攝）

由於台中捷運開始試營運，業者也呼籲大家一起搭捷運，在「舊社站」下車，「台中哪個夜市可以搭捷運就到 ？是不是超幸福超方便的！還可以讓警察大人們不用加班指揮交通，讓附近居民可以順利回家，還能節能減碳愛地球呦。」文中提到，從業者小學時開始規劃捷運，現在終於完成了，「真的好感動，大家一起搭捷運來總站夜市好嗎？」

攤商自救會召集人張小姐接受《東森新聞》訪問表示，這段期間無法營業，生財器具也就丟著，真的很可憐，外面景氣又不好，加上疫情關係，等重新開幕等很久了。

▲▼台中「總站夜市」根本沒核准！經發局稽查勒令停業：再營業按次罰。（圖／台中市政府經發局）

▲▼總站夜市去年僅營業三天就遭勒令停業。（圖／台中市政府經發局）

▲總站夜市要休市了！負責人現身訴委屈，偷跑接電是為攤商生計。（圖／記者白珈陽攝）

不過，因夜市附近的停車格根本不夠停，造成夜市外交通動線亂，內部攤販、逛街民眾擠成人牆推著走，還有人擠不進去，要靠裡面的人傳遞食物，現在將重新開幕，民眾仍有疑慮。

對此，經發局市場管理科代理科長蔡永福說，業者已拿到營業許可，但該地方之前因有一些疑慮，所以這次審查先給業者一年的許可時間。

實際求證業者，對方私下訊息回應，早在去年11月就租下公有停車場，步行到夜市只要4分鐘，避免大塞車；另外，也會拉大攤販與攤販的距離，多設出入口，預計周三攤販就會設攤。

▼捷運總站夜市4月3日開幕。（圖／東森新聞）

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