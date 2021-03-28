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台中男科大生墜樓亡…姊淚「願原諒霸凌者」：希望你們來上香道歉

▲▼霸凌,兒童,男孩,小孩,欺負,孤單,哭泣,顯圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲洪男遭懷疑搶人女友，因此遭到同儕霸凌、孤立。（圖／翻攝自pixabay）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市某科大洪姓男大生（21歲）23日在校內墜樓輕生，事後傳出洪男在校疑似遭到霸凌，最後不堪同儕壓力才會選擇走上絕路；洪男姊姊昨（27日）在Dcard上PO文，表示弟弟遭同學、老師言語霸凌長達半年至1年，「我能原諒那些霸凌我弟的同學，但請你們務必來我弟的靈堂上香道歉！」

台中警方23日晚間6時許接獲報案，台中某科技大學校內大樓傳出男大生墜樓，救護人員趕抵現場後，發現洪姓男大生倒臥在地，立即將其送往慈濟醫院急救，無奈經搶救2小時後洪男仍宣告不治死亡。

在洪男輕生後，親友爆料指出，洪男生前遭到同學懷疑搶走女友、無端捲入感情糾紛，因此在校遭到同儕言語、網路霸凌，騎車時也會遭人惡意按喇叭逼車，甚至當老師上課時還會調侃、影射，長期下來令洪男身心俱疲，到最後就連課堂上進行分組報告時，洪男也完全遭到孤立，沒有人願意與他同組；洪生前也曾表達休學意願，無奈最終仍是選擇走上絕路。

▲▼台中某科大男大生墜樓輕生，胞姊Dcard控訴弟弟生前遭霸凌。（圖／翻攝Dcard）

▲洪男胞姊在Dcard上PO文，希望霸凌同學到弟弟靈堂上香道歉。（圖／翻攝Dcard）

洪男胞姊在Dcard上PO文，表示弟弟在校遭霸凌長達半年至1年的時間，「我能原諒那些霸凌我弟的同學，但請你們務必來我弟的靈堂上香道歉，我希望學校能更重視校園霸凌事件，不應該漠視以至於今天發生這樣的憾事；還有我弟沒有搶別人女朋友，從來就沒有，請不要再有流言蜚語傷害我弟跟我的家人了！」

「很痛苦吧弟弟……」，洪男姊姊哀痛寫下，「墜樓一定很痛吧，我們一定會還你清白，請你也務必在天上好好的，我們都很想念你！」

對於家屬指控，校方日前受訪時回應，洪男在校表現正常，並非輔導個案，至於被霸凌、老師調侃影射一事，都還需要進一步調查了解，目前正在與家屬協商處理中。

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