一次看清楚　台中338處臨時供水站地點公告上網

▲中苗4/6起「供五停二」，台中新增338處免費取水。（圖／台水提供）



記者游瓊華／台中報導

經濟部宣布台中、苗栗水情自4月6日轉「紅燈」，並實施分區供水「供5停2」，台中市政府也與自來水公司協調規劃338處臨時供水站，設置在管線末端、高地區及人口密集區，供民眾免費取水，今天這338個地點已全部公告上網，包括在里民活動中心、公園、停車場、圖書館等地區設置，詳細地點民眾可上網查詢（https://www.water.gov.tw/fightdrought/Subject/Detail/53147?nodeId=5928）。

台水公司第四區管理處規劃分區供水採分甲、乙兩區以供5停2方式供水。甲區停水時間為每星期二0時至星期三24時，乙區停水時間為每星期四0時至星期五24時。甲、乙兩區以國道一號為界，國道一號以東為甲區、以西為乙區。

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台水提到甲區為國道一號以東區域，範圍如下：

(一)北屯區、太平區、北區、中區、西區、東區、南區、大里區全區。

(二)

◎潭子區：大豐里、甘蔗里、東寶里、家福里、家興里、栗林里、新田里、嘉仁里、福仁里、聚興里、潭北里、潭秀里、潭陽里、頭家里、頭家東里、大富里(部份)。

◎西屯區：上石里、上安里、上德里、大石里、大河里、大福里、大鵬里、至善里、西平里、西安里、何仁里、何安里、何成里、何明里、何南里、何厝里、何源里、何福里、何德里、逢甲里、逢福里、惠來里、潮洋里、龍潭里、鵬程里、西墩里(部份)、港尾里(部份)、廣福里(部份)。

◎南屯區：三和里、三厝里、三義里、大同里、大業里、大誠里、大興里、中和 里、文心里、永定里、田心里、同心里、向心里、南屯里、惠中里、新生里、楓樹里、溝墘里、黎明里、豐樂里、鎮平里。

◎烏日區：九德里、五光里、仁德里、光明里、前竹里、烏日里、湖日里、三和里(部份)、榮泉里(部份)、學田里(部份)、東園里(部份)。

◎大雅區：西寶里(部份)。

此外，乙區為國道1號以西區域，範圍如下：

(一)外埔區、后里區、龍井區、沙鹿區、梧棲區全部里別。

(二)

◎大雅區：全區(西寶里部份)。

◎西屯區：永安里、協和里、林厝里、福中里、福安里、福和里、福林里、福恩里、福雅里、福瑞里、福聯里、西墩里(部份)、港尾里(部份)、廣福里(部份)。

◎南屯區：文山里、春安里、春社里、寶山里。

◎烏日區：三和里(部份)、榮泉里(部份)、學田里(部份)。

◎清水區：中社里、西社里、秀水里、武鹿里、南社里、海濱里、清水里、槺榔里。

◎大甲區：中山里、太白里、日南里(部份)、岷山里(部份)、幸福里(部份)、頂店里(部份)、義和里(部份)。

◎神岡區：山皮里、北庄里、神岡里、溪洲里、庄前里、庄後里、三角里(部份)、圳前里(部份)、岸裡里(部份)、社口里(部份)、社南里(部份)、神洲里(部份)。

◎潭子區：大富里(部份)。

至於減壓供水區域範圍如下：

(一)豐原區、大肚區、霧峰區、石岡區、東勢區、新社區、和平區、大安區全區。

(二)

◎大甲區：大甲里、孔門里、文曲里、文武里、平安里、江南里、西岐里、奉化里、孟春里、武曲里、武陵里、南陽里、建興里、朝陽里、順天里、新美里、福德里、銅安里、德化里、龍泉里、薰風里、庄美里、日南里(部份)、岷山里(部份)、幸福里(部份)、頂店里(部份)、義和里(部份)。

◎清水區：下湳里、中興里、文昌里、北寧里、田寮里、西寧里、吳厝里、東山里、南寧里、海風里、高北里、高西里、高東里、高南里、高美里、國姓里、頂湳里、菁埔里、楊厝里、裕嘉里、橋頭里、臨江里、靈泉里、鰲峰里。

◎神岡區：大社里、圳堵里、新庄里、豐洲里、三角里(部份)、圳前里(部份)、岸裡里(部份)、社口里(部份)、社南里(部份)、神洲里(部份)。

◎烏日區：北里里、東園里(部份)、南里里、溪尾里、溪埧里、螺潭里。