搶救台中水情！海水淡化緊急上路+56口井狂抽　日供14.5萬噸

▲立法院副院長蔡其昌與水利署署長賴建信等視察台中海水淡化與供水應變措施。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

台灣面臨56年來最嚴重旱災，中南部水情告急，台中苗栗4月6日起宣布啟動「供5停2」分區供水的措施，水利署也緊急在台中火力發電廠架設海水淡化設備，水利署署長賴建信25日表示，台中節水後每日用水約為133萬噸，以56口抗旱水井每日抽取13.2萬噸水，配合海水淡化加設後每日約可供應1.3萬噸的水，應該可以緩解中部地區缺水的燃眉之急。

水利署署長賴建信表示，台中海水淡化上週政院拍板後水利署緊急採購海水淡化設備，並將架設在中火循環水取水口處，最快5月底前能架設完成，並可以透過逆滲透設備，併入自來水供應，每日約可提供11.7萬噸水。

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賴建信指出，台中地區在執行前瞻與抗旱1.0計畫後，每日用水約為133萬噸，以56口抗旱水井每日抽取13.2萬噸水，配合海水淡化完成後每日約可供應1.3萬噸水，幾乎可以取代自來水，共可供應14.5萬噸用水。

另外再加上台中大安溪、烏溪伏流水開發也於24日進場施工，預計3月下旬就可以開始陸續供水，到5月底前合計共可日供4.5噸水，累計相當於18萬民眾的生活用水，期望可以緩解水情告急的危機。

賴建信也說，針對水情黃燈以下的地區將採取抗旱2.0措施，辦理七大工作，日增16.8萬噸的水，包括一、擴大桃園支援新竹等強化區域調度；二、後龍溪、大安溪及烏溪等伏流水開發，日增超過3萬噸；三、淨水廠周邊源利用日增5.6噸；四、台中緊急海水淡化日增1.3萬噸；五、淨水設備擴增與應用日增0.9噸水；六、建築工地地下水再利用，日增1萬噸水，以及適時動員國軍及民間支援淨水裝備、水車載水和水庫清淤等。期盼國人可以團結一心，一起度過缺水危機。

▲中部地區水情告急，水利署緊急啟動海水淡化系統。（圖／記者游瓊華攝）

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