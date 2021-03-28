新竹火車站變態男相貌曝光！逼少女獻初夜…噁喊：給叔叔愛好嗎？

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹火車站日前出現一名變態，不僅跟蹤高中少女，甚至恐嚇對方若不幫他口交，將會捅少女肚子，讓少女當他的陪葬，所幸少女機警，先佯裝母親在附近等待他，見一群男生走來又衝上前假裝遇到朋友，這才順利脫險。警方循線追查後，在台中順利將人逮捕，稍早該名男子相貌曝光！

▲▼新竹火車站變態男恐嚇女學生，台中落網。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

回顧整起事發經過，一名少女在IG上PO文指出，他在新竹火車站附近遭一名年約3、40歲的男子攔下，對方自稱「自己是一個被社會背叛的人，沒有人給我愛…我是個今天晚上就要自殺的人，要不是看在你這麼真誠可愛，我就從你肚子插下去，當我今晚的陪葬品了。」

此外，該名男子還提出噁心要求，「可不可以幫叔叔一個忙，你可以給叔叔愛嗎？你是處女嗎？幫我口交可以嗎？或者旁邊有廁所，你可以給叔叔你的處女嗎？或是讓我摸一下都好」，見少女躲到廁所內，該男還站在門口盯哨，「妹妹你不會報警吧？你有過自慰嗎？很爽欸，幫叔叔口交可以嗎？不然讓我看一下你的胸部，5分鐘就好，讓我舔下面也可以…」

少女見該男不放棄，只好走出廁所另尋他法，見到迎面走來的高中生先以唇語暗示「報警」，接著見另一群男孩子走過，又衝上前拉住其中一人，假裝遇到熟識的朋友，這才順利脫險。

警方接獲通報後，立即成立專案小組調閱事發地點附近監視器畫面，發現該名男子事後搭火車離開現場，28日凌晨順利在台中火車站將人查緝到案。據了解，該名40歲男子有毒品前科，為雲林人，犯案時單純以言詞恐嚇的方式脅迫學生，並未持有凶器犯案，全案將依恐嚇、妨害性自主罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

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