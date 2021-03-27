眼見為憑！古早洗手台「有後背包」　因這原因每個人自動節水

▲青埔國小老照片，古早洗手台「有後背包」。（圖／翻攝自青埔國小「小青．阿埔」cheerUP好學伴）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔國小27日舉辦70週年校慶活動，青埔國小「小青．阿埔」cheerUP好學伴臉書社群Po出該校退休的蕭良勇老師，提供一張「有後背包」的洗手台老照片，相當令人覺得新奇！另外，老照片展也展出早年學校用水是取自地下水井的照片，社群並透露目前青埔國小還保留一口水井，以示飲水思源。

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▲▼古早洗手台「有後背包」(紅色描框部分)是儲存井水的水槽。（圖／翻攝自青埔國小「小青．阿埔」cheerUP好學伴）

青埔國小「小青．阿埔」cheerUP好學伴臉書社群Po出「有後背包」的洗手台老照片，特別用紅色描框的部分，就是當年洗手台的後背包。因為，在早年自來水並不普及的年代，洗手台的後背包就是儲存水的空間，洗手台使用的水不是自來水，而是井水，每日由高年級學生到水井拿水桶打水後，提水倒入這個「洗手台後背包」。因為水源得來不易，學生們下課時排隊洗手，都非常自動省水。

▲▼青埔國小還保留一口水井。（圖／翻攝自青埔國小「小青．阿埔」cheerUP好學伴）



另外，早年農業社會學校用水、主要是靠地下水井取水，青埔國小亦不例外，也是用地下水井汲取出來的水，目前青埔國小還保留一口水井，然已經封存多年不用了。青埔國小許清勇校長表示，70週年校慶系列活動自上學期就開始準備，並召集三代就讀青埔國小的家族，於今天一起回娘家，進行「老校新生穿越時空」課程及藝文競賽，更設計了別具意義的70週年紀念碑，在校慶當日舉行揭牌儀式，並以飛向天際的紙飛機，象徵青埔國小將航向國際，步入下一個里程碑。

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