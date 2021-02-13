買到霹靂車「夥計」超蝦趴　首開就擦撞.…4原因1年脫手

▲李先生於1988年以117萬購入美劇「霹靂遊俠」裡的龐帝克火鳥（Pontiac Firebird）。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／綜合報導

「霹靂車，尖端科技的結晶，是一部人性化的萬能電腦車」6、7年級生對這句來自美劇《霹靂遊俠》的經典台詞，一定不陌生。劇中主角李麥克和綽號「夥計」的智慧車一次又一次合作完成任務，相當帥氣，令許多影迷超想擁有這輛霹靂車，就有愛好者花了在1988年以相當一間房子的價格、117萬元買下這輛車，第一天就因車身過大停車時擦傷，一年後忍痛割愛，殘值28萬。

1982年~1986年間，美國影集最膾炙人口其中一部作品就是《霹靂遊俠》，劇中男主角李麥克是名富有正義感的警察，他的搭檔霹靂車，是原型為龐帝克火鳥（Pontiac Firebird）的「夥計」，「夥計」在影集不但能聊天對話甚至偶爾會吐槽男主角，更厲害的是具有自動駕駛更具備武器以及彈射座椅，堪稱是智能車始祖，就像現代版的特斯拉。

李先生向《ETtoday新聞雲》讀者分享，他在1988年花了117萬，買了有開天窗的龐帝克火鳥，不過他開玩笑說「這輛車除了因為霹靂遊俠李麥克的霹靂車而有名外，真的是一無是處」。他表示霹靂車外型是帥但卻隱藏「耗油、笨重、跑不快、不好停車」的缺點。

李先生說當年自己生了一場病，時常出入醫院，當下就想買一輛鍾意的車來「安慰」一下自己，還特別租了室內停車場，想好好保護它，但沒想到第一天開進車梯內就前後擦撞，讓他心痛不已，也從此不再進去那個傷心停車場。

▼擁有天窗的龐帝克讓李先生的孩子與弟弟的小孩站在車上開心比YA 。（圖／記者黃宥寧翻攝）



和愛車處了1年多的李先生發現這輛車實在太大，每次外出很難找到適合停車位，於是決定將「夥計」割愛。帶著興奮心到車行估價，沒想到車行估價僅收28萬元，讓李先生驚呼，才開1萬6000多公里的新車竟折舊90萬！他當下傻眼，另外打給一位中盤商朋友，朋友以31.5萬收了。

李先生開玩笑表示，1988年用現金買了這輛車，1年多後殘值只剩28萬，而他的中盤商朋友差不多同時在新竹市區買總價199萬的預售屋，2年後轉手賣了790萬，「這件事告訴我們理財很重要。」不過李先生還是很感謝愛車帶給他許多回憶，畢竟當年也是有帥到！

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