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「急售兒女」治療老婆！驚人老照曝光「人生2選1難題」真實發生

▲▼「急售兒女，治療老婆」1961年驚人老照曝光「人生二選一難題」真實發生。（圖／報時光／尖端出版提供／收錄於《年記1961：誰在路上走著》） 

▲「兒女急售，治療老婆」1961年驚人老照曝光！「人生二選一難題」真實發生。（圖／報時光／尖端出版提供／收錄於《年記1961：誰在路上走著》）

記者林育綾／綜合報導

當老婆跟孩子雙雙落水時，你會先救誰？這看似荒謬的「2選1考古題」，竟然是他真實的人生難題！尖端出版與報時光合作發行《年記》系列書籍，其中一張1961年的老照片曝光，一位三輪車夫張貼「急售兒女，治療老婆」的字條，載著一對兒女當街求售，驚動當時街坊，甚至登上報紙。如今舊照重現，出版社邀請作家王淑芬為此撰文，揭開驚天動地的報導畫面背後，藏著言不由衷的無奈與苦處，更體會當年小人物的心聲。

由於《年記》系列書籍出版，讓這張1961年的老照片曝光，先前在網路引發話題！照片中滿面風霜的三輪車夫，載著一對兒女當街求售，張貼字條寫著「急售兒女，治療老婆」。根據「報時光」轉載當年聯合報報導，車夫與妻子育有5子2女，一家9口全靠他以三輪車接送收入維生，無奈入不敷出，妻子又生重病，在此照片上報前，已曾將長女以3200元賣給他人作為養女；妻子胃病又加重，需要5千元住院開刀才能挽救一命，他走投無路之下，只好再度販賣子女。

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當時車夫的行為也驚動街坊，後來被派出所警方勸導，只好踩踏沈重的三輪車離開，不過由於登上報紙，後續獲得各方善心人士幫助，除了妻子接受台大醫院社會服務部免費治療，還有許多讀者看報之後，透過報社捐款、捐白米等。

▲▼尖端出版與報時光合作發行《年記1961：誰在路上走著》。《年記》系列書籍從1960年到1975年的每個年份，各挑選30組具有「時代感」的老照片，並邀請當年出生的作家撰文。（圖／尖端出版）

▲《年記》系列書籍從1960年到1975年的每個年份，各挑選30組具有「時代感」的老照片，並邀請當年出生的作家撰文。（圖／尖端出版）

《年記》系列書籍在2020年12月發行，是報時光從老報資料庫「1千萬張新聞照片」中，自1960年到1975年的每個年份，各挑選30組具有「時代感」的老照片，並邀請當年出生的作家撰文。16位作者包含相聲大師馮翊綱、懷舊達人張哲生、出版多本暢銷書的導演李鼎、童書、青少年讀物作家王淑芬、東華大學華文文學系教授楊翠、文壇知名作家郝譽翔、凌性傑、李長青等人。

其中1961出生的王淑芬，便以這位三輪車夫的視角，替這張「急售兒女」的老照片寫下觸動人心的心聲。她在其中一段寫道，「他們雙雙落水時，先救老婆還是兒女？這道荒謬的考古題，竟是我真實的人生難題。」又說，「我猜想過人們會以什麼眼光看我，同情或鄙夷？但是門裡門外，我家與他者，一牆隔開的不只是貧與富，更是取與捨的折磨。」

最後寫道，「我智慧不高，生命只教給我：孩子再生就有；孩子在別家屋簷下，隔著淚眼，仍看得到。然而懂我卻不怨我、不離與不棄的妻，不會再有啊！我這麼個沒用的羅漢腳，她卻跟著我，沒走。所以，笑罵由你，虎毒食子、不顧稚童的萬般譴責，由我，統統由我。」

王淑芬這篇「人生難題」節奏感十分強烈，行文雖短，卻將車夫的心聲血淋淋道出。如今的時代，人們難以想像「急售兒女」的沈痛，卻能藉由她的文字，同理60年前報導背後當事人的心境。

王淑芬撰寫「人生難題」全文如下：

他們雙雙落水時，先救老婆還是兒女？這道荒謬的考古題，竟是我真實的人生難題。

我猜想過人們會以什麼眼光看我，同情或鄙夷？但是門裡門外，我家與他者，一牆隔開的不只是貧與富，更是取與捨的折磨。別人或許取捨之間，可以抉擇。我卻一次又一次的，只剩下先捨或是後割。

我智慧不高，生命只教給我：孩子再生就有；孩子在別家屋簷下，隔著淚眼，仍看得到。然而懂我卻不怨我、不離與不棄的妻，不會再有啊！我這麼個沒用的羅漢腳，她卻跟著我，沒走。所以，笑罵由你，虎毒食子、不顧稚童的萬般譴責，由我，統統由我。

（文／王淑芬；尖端出版提供，收錄於《年記1961：誰在路上走著》）

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