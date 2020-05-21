▲ 解放基隆老屋再掀熱潮，罕見澡堂老屋「貴賔池」神秘面貌曝光。（圖／基隆市文化局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局近日於 Facebook 網路社群平台舉辦基隆老屋照片分享活動，獲得熱烈迴響。其中基隆網友分享珍貴照片，包含極為罕見的澡堂老屋「貴賔池」、許振燦內科與闢建西岸貨櫃場前的仙洞民房等，不僅讓網友爭相展現基隆隱藏的神秘老屋，同時也證明基隆富含深厚文化底蘊。

文化局長陳靜萍提到，由文化部補助的私有老建築保存再生補助計畫已經執行1年來，成果相當豐碩，即時起至6月3日正在陽明海洋文化藝術館4樓，舉辦「基隆私有老建築保存再生計畫成果展」，展現基隆老屋的文化風貌及改造實力。

▲ 闢建西岸貨櫃場前的仙洞民房。

文化局也在粉絲專頁上發起活動，讓許多過去尚未曝光的老照片有被看見的機會，且是非常珍貴的資料史實，像是平日難有機會窺見的義二路澡堂老屋「貴賔池」，透過網友照片與影片支援一揭神秘面貌，發現建築立面不只保有酒瓶、龍蝦與溫泉的雕飾，更有在地人上線親身分享曾於1972年實際消費的經驗，十足令人驚喜。

陳靜萍指出，非常感謝網友在文化活動上的熱情參與，藉由網路社群平台的串聯分享，呼應文化部私有老建築保存再生補助計畫，基隆經文化局輔導及送審後，共10案獲得補助，皆是民間自發申請，極具文化資產保存的象徵意義。同時搭配網路線上聲量加成，發掘出過去不曾見過的文化風華與建築面貌，相信還有更多隱藏在城市角落的基隆老屋等待被發掘、再生與使用。

陳靜萍說，老屋是一座城市最顯而易見的歷史文化招牌，如何接續寫下新時代的歷史篇章，也讓下一代更加認識基隆，基隆老屋的保存再生只是第一步。邀請大家在6月3日前來看展，除了認識基隆老屋外，也一並同思考與探索屬於這座城市的下一步。

「美麗最大的祕密」

▲ 許振燦內科醫院。