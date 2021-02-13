「養女協會」哭成一團互相取暖！60年老照片揭開令人心疼時代背景

▲60年代老照片，揭開「養女協會」彼此訴苦畫面。（圖／尖端出版提供，收錄於《年記1961：誰在路上走著》）

記者林育綾／綜合報導

60年前的老照片，揭開當年不為人知的心酸淚。畫面中一群婦女圍繞在一起，有的用手帕擦淚、掩面低頭，有的聆聽，互相訴苦與陪伴，這是2021年現代人難以想像的「養女協會」，隨著尖端出版《年記》系列書籍曝光。

在日據時期，常有收養養子、養女的習俗，然而家庭課題何嘗容易，即使是親生父母和子女之間也會發生問題，養女或童養媳的處境，更時常更有寄人籬下的委屈感。這張「養女協會」會員們聚集哭訴的畫面，來自1961年，如今收錄在尖端出版《年記1961：誰在路上走著》。

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▲《年記》系列書籍從1960年到1975年的每個年份，各挑選30組具有「時代感」的老照片，並邀請當年出生的作家撰文。（圖／尖端出版）

《年記》系列書籍在去年12月發行，是報時光從老報資料庫「1千萬張新聞照片」中，自1960年到1975年的每個年份，各挑選30組具有「時代感」的老照片，並邀請當年出生的作家撰文。

而此張照片邀請到1961年出生的作家王淑芬，以「只想有人懂」來書寫，其中段落提到「只希望這些痛，被聽見，被拍拍肩，說句『同為女人，我懂。』便足夠。」還有「再六十年之後，應該沒有女人，必須在『我真的懂』的女人面前，掩面痛哭了吧。應該。」讓人更能同理養女的處境與心酸。

王淑芬撰寫「只想有人懂」全文如下：

有些淚，無人知曉；就像坐在暗黑戲院，跟著電影《運河殉情記》裡的苦命養女，無聲潸潸，無法停止。

「養女協會」能為我做什麼，我不知道。但是在大約六十年前也曾被收養的呂錦花媽媽面前，用力的哭，我的心好似有一吋兩吋的，被拼補回來了。同為養女，不敢奢望像錦花媽媽的金色命運，能自由的呼喊自由。只希望這些痛，被聽見，被拍拍肩，說句「同為女人，我懂。」便足夠。

再六十年之後，應該沒有女人，必須在「我真的懂」的女人面前，掩面痛哭了吧。應該。

（文／王淑芬；尖端出版提供，收錄於《年記1961：誰在路上走著》）

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