兩岸論述掀牌！朱立倫緊抱「求同尊異」　堅決反對「一國兩制」

▲朱立倫出席「護憲保台論壇」表達兩岸論述。（圖／朱立倫辦公室）

記者羅婉庭／台北報導

前國民黨主席朱立倫27日在一場兩岸論壇演講時，對兩岸立場做出表態，強調以「和平」為目標，以「憲法」與「國民黨黨章」為基礎，「一中各表」的「一中」就是中華民國，這點從未改變，也堅決反對「一國兩制」，主張「親美和中」。

朱立倫表示，兩岸關係基礎就是「中華民國憲法」，站穩了憲法，基本立場就不會有偏頗，他是國民黨員，一定要遵守黨章，上述兩項就是兩岸往來基礎。

他強調，無論今天在不在場，都不希往兩岸開戰，當然都希望和平，希望兩岸持續對話而不是對抗，民進黨則不同，他們也希望兩岸和平，但他們希望對抗，因為可以從中獲取政治利益。國民黨希望兩岸要交流，而不是交惡，才能彼此了解信任，交惡則會降低信任與關係。反之，民進黨以選票考量，希望兩岸交惡。

▼朱立倫出席「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

朱立倫強調，「一中各表」的「一中」就是中華民國，絕對反對「一國兩制」，關於這一點，民進黨想盡辦法污名化國民黨，稱他們就是親中賣台，搞「一國兩制」。

朱立倫說，兩岸交往基本精神是「求同存異」，用英文很難翻譯，所以國際學術論文稱其「創造性模糊」，他常想一句話，單靠過去定論的「求同存異」不夠，是否能進一步「求同尊異」，先尊重彼此不同之處，接下來才有可能「求同化異」，否則雙方一合作，就老是互挑毛病、口出惡言。

至於如何撕掉紅標籤？朱立倫說，台灣就國民黨、民進黨兩個主要民主政黨，基本上是比治理能力，誰能讓人民過幸福日子，並創造更有利的未來，但不幸的，有些人卻想要毀掉中華民國與憲法。朱立倫說，因此，在論述上必須說清楚，尤其「一中」從頭到尾都是中華民國，從未改變，如果國民黨不能捍衛中華民國、堅持立場，那國民黨與民進黨有何不同？

朱立倫指出，民進黨一定會認為「兩岸交流」等同「親中賣台」，從經貿數字、現實狀況告訴大家，兩岸不可能也無法避免兩岸交流。他也強調，中華民國基礎是民主、自由、人權，每次遇到民主自由問題是沒有商量餘地的，別人問他，「不怕得罪北京嗎？」朱立倫回應，「當然不怕！」這是兩岸最大差異點，中華民國追求的是民主自由，大陸則是專制獨裁，因此過去這段時間，他12次聲援香港，若連堅持民主自由的勇氣來對抗獨裁都沒有，那也無法捍衛中華民國。

此外，朱立倫說，民進黨與國民黨共同點，就是了解台灣絕大多數民眾「親美」，畢竟美國是在民主陣營中的老大哥。

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