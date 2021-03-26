朱立倫高呼重返執政　點名韓國瑜、江啟臣、連勝文「炮口一致對外」

▲朱立倫前往台東進行公益之旅。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者羅婉庭／台北報導

沉潛數月，國民黨前主席朱立倫近日啟動公益之旅，他26日在臉書發文指出，他前往台東拜會三位前後任縣長，取得「合就會贏」的共識。同時，朱立倫也點名黨主席江啟臣、高雄前市長韓國瑜、智庫副董事長連勝文、中廣董座趙少康，每個人各有優點，應將炮口一致對外，團結合作重返執政。

朱立倫近日分別拜會饒慶鈴、黃健庭及吳俊立三位前後任縣長，對於國民黨發展局勢，他們共同的看法就是只要「合就會贏」團結努力為民眾打拼，就會得到大家的認同。他說，每一個人都有缺點，過去國民黨人常常用放大鏡來挑自己人的缺點。誰看誰都不順眼，誰看誰都不服。因此才會頻頻出現內鬥，被對手見縫插針、造成親痛仇快。

朱立倫強調，黨內不應該總是負面解讀彼此，應該正面多看看每一位的優點長處，黨主席江啟臣年輕活力，高雄前市長韓國瑜的群眾魅力，智庫副董事長連勝文熱血熱情，趙少康的視野理念，自己也有優點，每一位都是國民黨的重要能量。

朱立倫說，大家合作，國民黨一定能夠重返執政。發揮每個人的長處，炮口一致對外，一起對抗鴨霸囂張的民進黨，這才是國家之福。

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