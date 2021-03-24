「老花正潮」 免費配鏡！朱立倫代捐4百萬　台東6成長者享優惠

▲▼新北市長朱立倫代表銀光未來創新協會捐贈台東4百萬元，由台東縣長饒慶鈴代表受贈。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府22日辦理「老花正潮」敬老好視力捐贈合作記者會暨「1+1相揪看電影」活動，縣長饒慶鈴與前新北市長同時也是銀光未來創新協會創辦人朱立倫等共同出席響應活動，朱立倫親自代表捐贈台東縣4百萬元，要讓社會資源愛心傳遞到台東、離島蘭嶼及綠島的每一位長者。下午饒慶鈴與朱立倫將馬不停蹄搭船前往綠島，為離島長者提供驗光及配老花眼鏡服務，愛心不落人後。





活動開場關懷據點長者大跳暖身健康操，饒慶鈴與朱立倫及現場貴賓也陪伴長者們一起活動筋骨，現場充滿歡笑及活力，並由銀光未來創新協會創辦人朱立倫先生捐贈社會資源愛心善款4百萬元作為敬老好視力專案使用，饒慶鈴代表受贈並回贈「老花正潮」感謝狀，一同攜手守護台東縣長者視力保健與提升生活品質。

▲▼朱立倫感謝在地的驗光師，一起去綠島為長者服務。

「做愛心很簡單，但是愛心要持續做很難」饒慶鈴表示，感謝朱立倫先生持續為台東縣貢獻愛心，自2019年6月起媒合社會資源愛心善款，當時完成配置700副，去年配置數新增十倍之多，達到7857副，今年的目標數為1萬副，可望全縣近6成長者受惠，這就是一個發揮「開放、整合、創新」的精神。去年攜手朱立倫及專業驗光團隊到蘭嶼，今年則前往到綠島，我們要努力，讓台東每一位老人家都有一副屬於自己的老花眼鏡。

銀光未來創新協會創辦人朱立倫先用阿美族語「Nga'ay ho？」親切地向在地長者問候，他說很開心又來到台東，前年與最有愛心的饒縣長一同推動敬老眼鏡，今天再次捐贈4百萬元，提供台東長者好朋友們使用。匯集大家的力量，社會的愛心是無限的，他也感謝捐贈者及所有單位的愛心，每一位長輩的眼睛健康是我們最大的目標。以及感謝在地的驗光師，去年一同前往蘭嶼，今年要再一起去綠島，將各方資源與專業結合，大家一起一步一腳印服務所有鄉親，最重要的是，要讓每一位長輩眼睛大放光明，縣府持續努力，銀光未來創新協會就會繼續支持。



社會處長陳淑蘭表示，今年下鄉巡迴服務場次服務偏鄉長者，第一場於今天規劃綠島配鏡服務，並結合縣府長青嘉年華系列活動在綠島國中舉行，長者若無法於指定時間內至定點接受服務，也可自行持身分證及個人印章，於今年12月31日前往全縣15間公益敬老眼鏡行免費驗光配鏡。

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