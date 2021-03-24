影／挺趙少康？親征黨魁機率增？　王淺秋曝韓國瑜想法

新聞節目中心／綜合報導

國民黨主席改選將在7月登場，除了以表態爭取連任的現任主席江啟臣，前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康及前新北市長朱立倫、智庫副董事長連勝文等人動態也備受關注。對於韓國瑜是否會「親征」黨主席？前高雄市新聞局長、資深媒體人王淺秋24日在ETtoday《雲端最前線》節目中表示，這一定要等到整個盤都已經確定後才能考慮，「現在還是希望趙少康能代表國民黨、能夠去參選」。

王淺秋指出，其實這段期間，韓國瑜並不是將趙少康推出來後就算了，也是很努力的幫趙去向所有中常委拜會，希望尋求最多的支持，「我挺他當然挺到底，讓他去選嘛！」不過趙少康也講得很白，稱不會去拜會中常委，這樣的想法其實是另一種高度，因為趙要做的事情是改革國民黨、中常會，若現在去跟對方低頭，當選後又推動改革，對趙來說可能在政治高度上無法接受。

至於近期韓國瑜的Youtube影片受到關注，王淺秋也指出，韓國瑜至今並沒有要參選，就是支持趙少康，而拍出來的影片又是公益、跟小市民對話，流量還能這麼高，「蔡英文是他1/8的流量而已」，這讓大家知道其實民調是一回事，有在看影片、關心這個人，又是另外一件事，不管是基於好奇、想挑毛病等等，這總是一個被關注的程度。

王淺秋接著說，韓國瑜現在非常低調、沉潛，只希望能對其他人有所幫助的情況下，還可以有這樣高流量的支持度，「我相信他是有一定的影響力」，但他不一定要用什麼位置來影響，可以在有影響力、民間聲量的情況下來幫助其他人，「所以他請趙少康先生出來啊！」

主持人追問，是否鼓勵韓國瑜參選黨主席？王淺秋則說，「我目前是持保留態度」，因為韓先推了趙出來，就不應該再做其他考量；但若有其他的局勢跟條件、理由去做思考，「當然就不是我們局外人可以思考，我也不是國民黨員啊！」

她並強調，韓國瑜是否會參選，一定要等到整個盤都已經確定後才能夠考慮，「現在還是希望趙先生能代表國民黨、能夠去參選」；其實國民黨本來就應該開大門走大路，歡迎越多人來參選越好，代表這是個「熱廚房」，而不是大家都不想去。

對於連勝文是否將正式參選黨主席，連辦發言人錢震宇表示，現在是在基層傾聽的過程，「很多人問說連勝文是不是選假的，那他其實也形容就像『減肥』一樣，只要下定決心一定做到底」，且越來越多基層黨員跟連反應心聲；當連自覺能帶領某些黨員的心聲，並有信心、有能力將黨帶到2020、2024都能勝利的地方，「我覺得他那個決心就會大到立刻...」，而目前仍維持開放、合作的態度。

至於近期傳出朱立倫、韓國瑜密集接觸，「朱韓結盟」的可能性？朱立倫辦公室發言人凌濤則說，在黨內並非要跟任何特定的人結盟或正面對決，而是必須全面合作，而如今朱立倫、韓國瑜有很密切的互動，整個互信基礎也在往上，「這都是好事啊！」

凌濤也進一步說，朱立倫與大家都保持很密切的互動，不僅是連勝文，跟江啟臣也會用通訊軟體互動，「最近又跟韓國瑜有很多會面，這才是國民黨應該走的方向」。

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