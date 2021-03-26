「朱韓結盟」露曙光？　黨內人士分析合作3部曲

▲韓國瑜、朱立倫同台。（資料照／記者宋德威攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席選舉7月登場，前段時間江、趙、韓、連拉鋸戰已充滿煙硝味。沉潛多時的國民黨前主席朱立倫上週復出，高呼「正面合作」，不久後，韓方也釋出合作意願，兩邊同時營造結盟氛圍。一名黨內人士指出，朱、韓合作態勢逐漸明朗，也分析出兩陣營的合作三部曲。

該人士評估朱立倫、韓國瑜有三個合作方式，其一、朱立倫採納、尊重韓國瑜意見，讓他的理念有發揮空間，讓韓有機會為黨、為民貢獻；其二、朱韓團隊兵強馬壯，各領域都有專業人才，雙方可就非執政縣市長人選提名進行討論；其三、朱對國政熟稔、韓具草根特質，面對民進黨步步進逼，可有分工之效。

該黨內人士指出，韓陣營內部有人積極勸進韓國瑜投入黨主席選戰，另一派則極力反對。反對派主張，若韓國瑜決定參選黨主席，可能成為韓國瑜政治路途「最後一戰」，並徹底失去與其他陣營未來合作的可能性。

除此之外，反對派擔憂，韓國瑜2020大選潰敗，高雄市長也被罷免，若韓國瑜親自輔選，2022縣市首長、議員可能會反彈。這些都是韓國瑜必須顧慮的因素，韓國瑜自己也心理有數。況且，他力挺的中廣董事長趙少康已然無法參選，必會尋求其他有合作空間並有機會勝選的人，才能實踐理想。

反對參選的近韓人士也透露，韓國瑜對2024沒有太多想像，內部預期會持續被民進黨當提款機，若退出戰局，轉與其他人合作，至少還可以在黨內發揮功能，以別種方式施展抱負。

至於外界質疑朱、韓是國民黨內「知識派」與「草根派」的代表性人物，個性、想法全然不同，不可能合作成功。

對此，該黨內人士認為不然，國民黨執政時，黨內的「知識藍」與「草根藍」也是可以合作的，此時刻意操作族群劃分十分不智，再不認清局勢、持續內鬥，2024重返執政的機會將非常渺茫。

韓國瑜前市府幕僚，如李四川、陳雄文、林麗蟬等人，過去都與朱立倫有淵源，雙方可以透過人才流動，開拓合作空間。據了解，韓陣營日前派人會面朱立倫，針對兩岸路線、民進黨政策以及國民黨將面臨的挑戰進行交流。

此外，針對外傳韓朱聯手推李四川前進桃園的消息，朱陣營與黨務人士皆嚴正否認。黨務人士指出，代表國民黨參戰桃園的人選幾乎已確定是現任議長邱奕勝，邱早已啟動佈局，勤跑基層備戰，並取得在地議員的支持。