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中國擋澳洲葡萄酒進口！課5年「反傾銷稅」218%

▲▼澳洲進口到中國的葡萄酒。（圖／路透）

▲澳洲進口到中國的葡萄酒。（圖／路透）

文／中央社

中國商務部今天宣布，認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷行為，自3月28日起對澳洲進口葡萄酒開徵反傾銷稅，為期長達5年，稅率自116.2%起跳，最高達218.4%。

中國商務部官網26日發布「關於對原產於澳大利亞的進口相關葡萄酒反補貼調查最終裁定的公告」。

公告稱，調查機關最終認定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

中國國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2021年3月28日起，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，實施期限5年。

根據公告附件，澳洲葡萄酒公司分別被課以稅率不等的反傾銷稅，其中最低的是天鵝釀酒有限公司（Australia Swan Vintage Pty Ltd）的116.2%；大多數公司則被課徵167.1%；最高稅率達218.4%。

中澳兩國交惡後，2020年7月6日，中國酒業協會代表國內葡萄酒產業，對澳洲進口葡萄酒提出反補貼調查的申請。2020年8月18日，中國商務部決定進行反傾銷立案調查

2020年11月27日，中國商務部發布初裁公告，初步認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷，開始徵收107.1%至212.1%的臨時反傾銷保證金；去年12月11日起再開徵6.3%至6.4%臨時反補貼稅保證金。

中國商務部今天發布的最終裁定，等於宣告澳洲葡萄酒將被擋在門外長達5年。

中國原本是澳洲葡萄酒的最大市場，年均銷售達澳幣12億元（約新台幣260億元）。但去年11月27日被開徵臨時反傾銷保證金後，去年12月出口中國幾乎歸零。

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