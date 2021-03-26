知名手遊宣布「斷開Burberry」！挺新疆棉　陸網嗨喊：幹得漂亮

▲新疆棉事件持續延燒。（圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導



新疆棉事件持續延燒，大陸知名手遊「王者榮耀」官方微博25日發布消息表示，團隊已決定取消與Burberry合作的瑤「自然之靈」新皮膚與「森海之靈」星傳說皮膚計畫，「我們將為持續提升廣大玩家的遊戲體驗不斷努力」。許多陸網友看到公告後嗨喊，「漂亮」、「幹得漂亮，騰訊的求生欲很強」、「支持」、「做了對的事」。

「王者榮耀」官方發布的公告截至目前已累計超過百萬個讚，且有超過萬則留言。瑞典服飾品牌H&M日前指出，新疆有「強迫勞動」情況，將抵制新疆棉用料，事後引起大陸人民強烈反彈。對此，中國官媒點名，包括Burberry、Adidas、GAP、New Balance、NIKE、Converse等知名品牌都聲明拒用新疆棉，「抹黑中國企業，再大牌也不歡迎。」隨後有許多知名藝人都站出來與代言品牌迅速切割，包括張鈞甯、許光漢、彭于晏、陳奕迅等，都發聲明支持新疆棉。

▲《王者榮耀》宣布斷開Burberry。（圖／翻攝自王者榮耀微博）



大陸官媒《環球時報》還繼續點名，無印良品、UNIQLO優衣庫等12家日本品牌也與新疆棉劃清界線。對此，無印良品中國總部25日也緊急回應，「有在使用新疆棉」，公司沒有抵制。

▼大陸全面抵制H&M。（圖／記者陳政錄攝）

