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19歲純情男和女友媽媽上床　「衝動20秒就結束」毀掉婚禮

▲婆婆大鬧兒子婚禮現場。（示意圖／取自免費圖庫piqsels）

▲男子參加親友婚禮，結果衝動20秒，後悔一輩子...（示意圖／取自piqsels）

記者柯沛辰／綜合報導

雪梨一名19歲男子近日和女友、女友媽媽參加一場親友的婚禮，但婚禮結束後，大家喝得酩酊大醉，母女倆也無法開車回去，所以他便讓2人住進飯店房間。之後趁著獨處空檔，42歲的女友媽媽突然開口「來做吧」，怎料女友剛好折返房間，當場撞見這一幕...

根據《每日郵報》報導，澳洲KIISFM電台近日接到觀眾Call in，一位名叫丹尼爾（Daniel）的男子透露，他周末和女友、女友的媽媽參加一場婚禮，但母女倆喝得太醉了，無法開車回去，最後一起住進他投宿的飯店房間，沒想到竟發生「走火」意外。

丹尼爾說，房間內只有一張特大號的床，本來3人都準備睡了，但女友突然說想去找新娘聊聊天，隨後走出房門，結果短短不到幾秒鐘的時間，女友媽媽突然打破沉默「現在，來上我吧！」

當下丹尼爾沒有把持住，不料女友20秒後突然回到房內，撞見他與母親交纏在一起，當場情緒崩潰、陷入歇斯底里，隨後轉身衝出房間。女友媽媽見狀，趕緊叫丹尼爾追出去，但女友不領情，一度氣得在走廊作勢要打他，隨後掉頭離去。

親友聽聞騷動，紛紛從房裡探出頭來關心，連新郎都走出來問他「發生什麼事了？」當下丹尼爾敘述了整個經過，新郎還好奇問「完事了嗎？」他回答「沒有」。後來在大夥勸說下，小倆口暫時分開冷靜情緒，女方也整晚跟新娘待在一起。

隔天丹尼爾睡醒後，遍尋不著女友，自此對方就像人間蒸發、再未聯繫，而兩人1年多的感情也就此劃下句點。

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