洪水困車2死　澳洲總理悼：乾旱大火疫情之後又水災

▲雪梨西北部霍克斯伯里河（Hawkesbury River）洪水災情嚴峻。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

澳洲東海岸洪水災情持續升溫，兩名分別受困汽車男子在24日成為首批遇難者。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）悲痛表示，「我們在過去一年中經歷了好多，打了好多仗－洪水、火災、病毒、乾旱－現在又回到洪水。」據了解，為了對抗這場世紀洪患，過去一週已進行數百次緊急救援，除協助居民轉移，並運送物資前往孤立社區。

澳洲警方表示，24日凌晨發現一輛汽車受困雪梨西北方洪水中，並找到一具25歲巴基斯坦籍男性屍體，目前身分尚未確認。幾百公里外，昆士蘭黃金海岸以北680公里處，警方尋獲一輛翻倒於淹沒小溪的小貨車，並找到失蹤3日的38歲男子霍曼（David Hornman）屍體。

莫里森向死者家人慰問並表示，回想近年來種種困難，好幾年的乾旱、災難性的野火，新冠狀病毒的流行，現在又遇見大洪水。他24日時親訪災區時難過地透露，洪水席捲整個地區，帶給房屋毀滅性破壞，多數都只剩下屋頂和外棚。

教宗方濟各（Pope Francis）24日表示，「我與受災難之苦的人們和家庭站在一起，特別是失去房屋家園的人們，我也想鼓勵正在尋找失散家人的人，希望能給予他們支持。」

澳洲各地降雨量已緩和，但仍未完全停止。新南威爾士州州長貝瑞姬克李（Gladys Berejiklian）表示，部分河流25日達到巔峰，已有40,000人被迫撤離家園。

澳洲內閣部長達頓（Peter Dutton）強調，一旦控制住洪水，政府將部屬約700名國防安全人員，幫助民眾盡快返回家園，恢復商業活動。澳洲保險公司預估單憑新南威爾士洲，損失就將超過10億澳元（約217億台幣）。

▼澳洲洪水造成新南威爾士州遭淹沒，民眾只能靠划船行動救援。（圖／路透）

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