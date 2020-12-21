雪山下起初雪！圈谷至主峰積雪5公分　瞬間成銀白世界山友嗨了

▲雪山下起初雪。（圖／翻攝全蔣清臉書）

記者許展溢／台北報導

雪霸國家公園雪山今（21日）因強烈東北季風，加上水氣充足，下起了初雪，雪霸國家公園表示，圈谷已覆蓋一層薄雪，比起上次冬季在今年一月下的雪，這次提前一個月，不過，要提醒大家，前往雪山一定要注意保命「三寶」。

雪霸國家公園高山協作全蔣清在臉書PO出山友阿賢及林小威拍攝的雪山初雪照片、影片，不少人看到直呼太美，這麼美的台灣一定要分享給更多人。雪霸國家公園指出，雪山的雪其實不會太難見到，今年的第一場雪是在清晨落下，因「水氣、溫度」都夠，但積雪沒很厚，約3至5公分，在圈谷以上到主峰此段較多，都可見薄薄的雪。

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▲▼不少人看到雪山初雪直呼太美，並說這麼美的台灣一定要分享給更多人。（圖／翻攝全蔣清臉書）

雪霸國家公園特別提醒社會大眾最重要的觀念，「攀登雪山跟到合歡山賞雪」是不一樣的事。因要走到雪山圈谷至少要2天時間，山友一定要做好自我管理部分，包含知識跟裝備，最重要的裝備有三寶，包括岩盔、冰爪及冰斧（登山杖），這些東西除要自己準備外，也會要正確使用。

雪霸國家公園提到，下雪對有在登山的人來說不會很興奮，因冬天高山上更要注意「結冰路段」， 而不是下雪，冰會打滑，且低溫非常冷，保暖工作一定要做好，裝備更不是拿來應付管理處的人，是要自己會使用保命。

▲▼雪霸國家公園提醒，冬天高山上更要注意「結冰路段」。（圖／翻攝全蔣清臉書）

雪霸國家公園最後提醒，今年因疫情後期，山林解禁又不能出國，不少人一直往山上跑，選擇一日來回，但雪季的雪山路線不適合當天往返，積雪的雪會把原本路線蓋掉，結冰路段易打滑，會有心理、時間壓力，及一天來回大部分都是輕裝，很冷情況背不了太厚重衣服，必須呼籲民眾別輕忽保暖工作，和上山的正確知識。