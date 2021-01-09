連屏東也有霧淞！北大武山披上雪白糖霜　女山友滑倒脊椎受傷

▲北大武山9日出現疑似霧淞景象 。（圖／取自屏東林管處北大武山資訊，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

寒流南下，有山友按照既定行程攀登北大武山，8日中午有一位女登山客受傷，屏東林管處人員獲報會同消防人員前往救援，女山友在服了止痛劑後緩慢下山；而林管處人員也將山上疑似霧淞雪白景象，po在「北大武山資訊」粉絲專業，和山友分享，由於連攀爬使用的繩索都結霜，提醒山友要小心，注意安全。

▲▼林管處人員救援受傷女山友、北大武山出現疑似霧淞。

屏東林管處小編吳德發8日po文「中午12點小編接到山友報案 ，6.1公里有女性山友受傷，趕上來支援發現傷到脊椎，動彈不得，不敢貿然背負，電話請消防弟兄上來支援。 陸續服用三顆止痛劑後，半個小時藥效發作，得以緩慢往下移動，目前持續救援中。

明天（按指9日）適逢週末假期，上山賞霧淞賞雪的民眾，必須要特別特別的小心，7.0公里以上，地面非常的濕滑，還有大批單日登頂的，真的，除了小心還要更小心。「於18點36分，3.65公里交給消防隊員，準備返回山莊，迎接明天，似有若無的霧淞」。

9日，他又po文「致南國雪風…，此景無計可消融，才下眉頭，更上心頭。話一、講完，已經開始消融了。

二、小編頂著腳痛跟寒風，在三角點po文，請明天要上山賞霧淞山友，特別注意有兩種滑，一種是濕滑， 一種是結冰的滑，反正都是滑。

三、高密度的救援行動，小編的腳痛痛，需要一段時間休息，從現在起山友好自為之，再發生山域事件 ，我僅能協助伴走，就算你年輕貌美50公斤以下，我也只能跟你說實話...我不行了」。引來網友分享與留言，有網友說「繩索都結霜」，籲請山友注意安全。

據悉，目前山區約有200、300人，三角點約有150人，山區風大，山路很溼滑。

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