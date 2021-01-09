　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連屏東也有霧淞！北大武山披上雪白糖霜　女山友滑倒脊椎受傷

▲北大武山9日出現疑似霧淞景象 。（圖／取自屏東林管處北大武山資訊，以下同）

▲北大武山9日出現疑似霧淞景象 。（圖／取自屏東林管處北大武山資訊，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

寒流南下，有山友按照既定行程攀登北大武山，8日中午有一位女登山客受傷，屏東林管處人員獲報會同消防人員前往救援，女山友在服了止痛劑後緩慢下山；而林管處人員也將山上疑似霧淞雪白景象，po在「北大武山資訊」粉絲專業，和山友分享，由於連攀爬使用的繩索都結霜，提醒山友要小心，注意安全。

▲北大武山9日出現疑似霧淞景象 。（圖／取自屏東林管處北大武山資訊，以下同）

▲▼林管處人員救援受傷女山友、北大武山出現疑似霧淞。

▲北大武山9日出現疑似霧淞景象 。（圖／取自屏東林管處北大武山資訊，以下同）

屏東林管處小編吳德發8日po文「中午12點小編接到山友報案 ，6.1公里有女性山友受傷，趕上來支援發現傷到脊椎，動彈不得，不敢貿然背負，電話請消防弟兄上來支援。 陸續服用三顆止痛劑後，半個小時藥效發作，得以緩慢往下移動，目前持續救援中。

明天（按指9日）適逢週末假期，上山賞霧淞賞雪的民眾，必須要特別特別的小心，7.0公里以上，地面非常的濕滑，還有大批單日登頂的，真的，除了小心還要更小心。「於18點36分，3.65公里交給消防隊員，準備返回山莊，迎接明天，似有若無的霧淞」。

9日，他又po文「致南國雪風…，此景無計可消融，才下眉頭，更上心頭。話一、講完，已經開始消融了。

二、小編頂著腳痛跟寒風，在三角點po文，請明天要上山賞霧淞山友，特別注意有兩種滑，一種是濕滑， 一種是結冰的滑，反正都是滑。

三、高密度的救援行動，小編的腳痛痛，需要一段時間休息，從現在起山友好自為之，再發生山域事件 ，我僅能協助伴走，就算你年輕貌美50公斤以下，我也只能跟你說實話...我不行了」。引來網友分享與留言，有網友說「繩索都結霜」，籲請山友注意安全。

據悉，目前山區約有200、300人，三角點約有150人，山區風大，山路很溼滑。

▲Her今天推出「克蘭詩身體調和護理油」100ml，原價2300元，特價1099元

ET快訊
她「愛辣愛燙又愛喝」確診食道癌　醫提5大警覺症狀
超商微波餐盒「凹槽設計」用途？　答案長知識
為何Angelababy叫黃曉明「黃先生」？　知情人爆內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毛齊哥13鞠躬跳針發言惹毛網友　大咖律師神救援曝「接案關鍵」

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了！

高雄騎士返家途中…碰撞「農用機翻土犁」滿身傷！送醫搶救亡

快訊／南投名間大火「延燒5戶」！濃厚黑煙狂竄…警消急灌救

快訊／台中火鍋店3F竄火煙！疑「油鍋起火」…1女負傷逃出

宜蘭低溫冰凍「3天10人無呼吸心跳」！7幸運救回　3人難敵死神

桃園男醉駕瑪莎拉蒂市區狂飆破百　警對空鳴槍他下車嗆：他媽的

微風南山警鈴裝假的！20歲妹廁所遇偷拍狼　按10次求救竟沒反應

驚悚11秒撞擊影片曝！基隆男遭「雙貨車夾殺」　高速旋轉噴飛倒地

連屏東也有霧淞！北大武山披上雪白糖霜　女山友滑倒脊椎受傷

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

毛齊哥13鞠躬跳針發言惹毛網友　大咖律師神救援曝「接案關鍵」

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了！

高雄騎士返家途中…碰撞「農用機翻土犁」滿身傷！送醫搶救亡

快訊／南投名間大火「延燒5戶」！濃厚黑煙狂竄…警消急灌救

快訊／台中火鍋店3F竄火煙！疑「油鍋起火」…1女負傷逃出

宜蘭低溫冰凍「3天10人無呼吸心跳」！7幸運救回　3人難敵死神

桃園男醉駕瑪莎拉蒂市區狂飆破百　警對空鳴槍他下車嗆：他媽的

微風南山警鈴裝假的！20歲妹廁所遇偷拍狼　按10次求救竟沒反應

驚悚11秒撞擊影片曝！基隆男遭「雙貨車夾殺」　高速旋轉噴飛倒地

連屏東也有霧淞！北大武山披上雪白糖霜　女山友滑倒脊椎受傷

白宮驚爆「美國也現變種病毒」　莊人祥澄清：已被美CDC打臉

「珍惜過去幾個月比較自由」　鄭麗君：不妨多思考台灣社會下一步

貪玩柴偷叼Airpods！　媽直接送「XXL號耳機」：牠選擇性重聽

毛齊哥13鞠躬跳針發言惹毛網友　大咖律師神救援曝「接案關鍵」

兄弟春訓測試拚機會　倪福德：享受棒球

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了！

放棄明倫社宅資格！他住信義區嘆「每月多1萬」　網一看租金嗨翻

公牛拉文錯失絕殺　詹姆斯28分準大三元領洛城奪勝

高雄騎士返家途中…碰撞「農用機翻土犁」滿身傷！送醫搶救亡

文化部盼雙方秉持情誼！「真理大學擋張良澤」事件：提供必要協助

哈士奇被關籠「花1分鐘就逃脫」下秒被門嚇到網笑：果然是二哈

社會熱門新聞

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

小老闆出面道歉！女外送員回應了

富王鴨肉道歉全文　小老闆13度鞠躬

快訊／全台急凍！彰化1男猝死

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

花200萬赴加拿大學開飛機…25歲學員媽淚：燒得不成人形

即／富王鴨肉店小老闆：6個粉專並非我本人立場

富王小老闆拖7天才道歉！律師曝2原因

不堪寒夜急凍　60歲男暴斃男廁內

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

即／富王鴨肉要道歉了！　明天上午10:00召開記者會

獨／ 國三女遭師霸凌　單親媽哭求：另羞辱我女兒

即／國1南下94.4k連環車禍　回堵約10公里

更多熱門

相關新聞

屏東雙流食蟹獴跑遊客區覓食　林管處：民眾切勿餵食

屏東雙流食蟹獴跑遊客區覓食　林管處：民眾切勿餵食

最近來雙流森林遊樂區的遊客增多，亂丟垃圾、廚餘的情形也變多，導致食蟹獴及其他野生動物頻繁出沒在遊客活動的區域覓食，與民眾的距離愈來愈近，威脅生態。

太平山下雪機會高　500追雪部隊集結

太平山下雪機會高　500追雪部隊集結

男大生騎車擦撞右轉客運　摔倒滾進保養廠

男大生騎車擦撞右轉客運　摔倒滾進保養廠

「斷腿小熊」跛腳畫面曝！谷關警奔現場搜救

「斷腿小熊」跛腳畫面曝！谷關警奔現場搜救

兩車對撞駕駛無傷　無辜路人遭波及挨撞倒地

兩車對撞駕駛無傷　無辜路人遭波及挨撞倒地

關鍵字：

北大武山霧淞山友受傷屏東林管處

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面