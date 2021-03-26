快訊／國2驚傳火燒車　引擎室冒煙...駕駛下車查看秒竄烈火逃死劫

▲國道2號26日上午10時許，1輛行駛中轎車突然引擎冒火，駕駛緊急停車查看，但瞬間轎車陷入火海，消防人員迅速抵達灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

1輛行駛中的轎車26日上午行經國道2號東向路段時突然引擎著火，駕駛趕緊停在路肩查看，但瞬間轎車陷入火海，桃園市政府消防局據報立即出動2輛消防車灌救，僅5分鐘就撲滅火勢，轎車引擎室與前座均已燒毀，所幸駕駛及時下車逃生，至於真正起火原因仍由消防局鑑識釐清。

▲1輛行駛國道2號桃園路段的轎車26日突然引擎冒火，瞬間轎車一片濃煙大火，消防人員現場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，26日上午10時許接獲國道交控中心報案指稱，國道2號桃園區東向14.7公里處有轎車火警，消防局第一大隊中路分隊立即出動2輛消防車、1輛救護車、6名警消前往搶救，現場發現1輛轎車引擎室冒出大火，立即以瞄子注水灌救，約5分鐘撲滅火勢，轎車引擎室、駕駛座前飾板等處已燒毀，駕駛還好及時逃生，現場無其他人員受困。

▲1輛行駛國道2號桃園路段的轎車26日上午突然引擎冒火，轎車隨即陷入大火，消防人員現場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局表示，經查車輛燃燒面積約2平方公尺，駕駛聲稱，開車開到一半，突然發現引擎冒煙，趕緊停放路肩查看，未料引擎卻竄出大火；至於損失與起火原因仍待鑑識與調查釐清，明顯財物損失，起火原因調查中。

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