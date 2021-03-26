　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男碩生邀女同學談論文竟拿跳蛋！強行「按摩」再噁傳：想自己來嗎

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，趁深夜僅2人獨處時，竟拿出情趣用品跳蛋聲稱要為其按摩，不顧女子伸手推拒，以跳蛋按摩肩膀、深入裙子觸碰臀部等處。未料隔日又在研究室不顧女子「請尊重別人身體」抗拒，強吻女子脖子、強摸腰部還熊抱強制猥褻得逞；女子事後提出雙方Line對話截圖佐證，桃檢認為犯行明確，26日偵結依強制猥褻罪嫌將林提起公訴。

檢警調查，30歲的林姓男子為桃園市某大學研究所碩士生，2019年12月30日凌晨零時許，約女同學在大學研究室討論論文，深夜12時許，剩2人獨處時，林突然拿區情趣用品跳蛋，不顧女子出手推拒，以跳蛋為其按摩身體肩膀等處，又伸入裙子按摩臀部，甚至還強行索吻女子，女子嚇到花容失色逃離。

同日晚間9時許，2人又在研究室相遇，凌晨零時許，林又趁2人獨處時，以違反女以意願下，強吻女子脖子，以手觸摸其腰部還熊抱女子，女子事後不甘受辱堅持提告。

林男偵訊時坦承有拿跳蛋按摩對方肩膀與背部，有親吻並碰觸其臀部等處，以跳蛋為其按摩，還從後面側躺擁抱女子等情事；女子則指証，林男事後曾透過LINE傳出「可以用我送妳的按摩器具，按摩想要的地方」，「或是自己來的部分，妳有想要自己來嗎？」女子則回「請注意你的言語、舉止，我嚴重感受到性騷擾」、「你該學著控制自己的言行舉止、尊重別人身體、否則只會讓人害怕」，「因為你的言行讓我害怕想趕快離開」等對話，女子還提出就醫證明，整明自己因此有焦慮狀態之事實，並繪出案發現場圖等佐證。

檢方認為，根據警方提供學校監視錄影畫面光碟等證明，確認林男犯行明確，偵結依2個強制猥褻罪嫌將林男提起公訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►快訊／北榮桃園分院驚爆採購索賄！多名高層遭以涉貪搜索約談

►華麗級健檢暗槓變陽春　北榮桃園分院爆醜聞：貪醫百萬交保

►快訊／國2驚傳火燒車　引擎室冒煙...駕駛下車查看秒竄烈火逃死劫

ET快訊
劉品言「解放超兇頭燈」！　一轉身瑤瑤驚：怎麼醬子
周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！　3巧合瘋傳世紀復合
公公怒了：懸賞金加倍！「厭世越南妻」疑計畫落跑　純情男開吉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南過嶺天后宮300年神像遭竊！　廟方急籲「讓神明回家」

亂倫繼父4度性侵國二女！她控：如禽獸般行徑　求償精神損失80萬

男碩生邀女同學談論文竟拿跳蛋！強行「按摩」再噁傳：想自己來嗎

礁溪湯圍溝公共澡堂掛監視器　網熱議「為何裝」實情正解曝光！

獨／純情男開吉！「厭世越南妻」預謀落跑　公公怒了：懸賞金加倍

流浪小貓咪卡黏鼠板喵喵喵　民眾救援與店家爆衝突...真相曝光！

聯結車撞機車！騎士「被捲進車底」慘遭輾斃　致命畫面曝光

這不是得來速！機車青年超車擦撞米漿休旅　衝豆漿店滑壘

母騎車自摔亡　孝子挖真相獲640萬國賠！加告南投警偽造文書

2度直播「逃票看電影」　Cat紙袋人拒跟戲院和解：流量不夠賠

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

台南過嶺天后宮300年神像遭竊！　廟方急籲「讓神明回家」

亂倫繼父4度性侵國二女！她控：如禽獸般行徑　求償精神損失80萬

男碩生邀女同學談論文竟拿跳蛋！強行「按摩」再噁傳：想自己來嗎

礁溪湯圍溝公共澡堂掛監視器　網熱議「為何裝」實情正解曝光！

獨／純情男開吉！「厭世越南妻」預謀落跑　公公怒了：懸賞金加倍

流浪小貓咪卡黏鼠板喵喵喵　民眾救援與店家爆衝突...真相曝光！

聯結車撞機車！騎士「被捲進車底」慘遭輾斃　致命畫面曝光

這不是得來速！機車青年超車擦撞米漿休旅　衝豆漿店滑壘

母騎車自摔亡　孝子挖真相獲640萬國賠！加告南投警偽造文書

2度直播「逃票看電影」　Cat紙袋人拒跟戲院和解：流量不夠賠

星巴克3／27要「關燈」為哪樁？　推黑熊石虎系列有夠可愛

看上老房子大鐵門！他下秒直接徒手搬走　屋主一看作案過程驚呆

全球10大遊戲公司收益排行榜揭曉　第2加第3名的收入才跟冠軍差不多

男友疑似外遇！惡女在他脖子上刺「自己名字」　殺害後棄屍水溝

仁寶去年每股賺2.15元配1.6元　殖利率6.7%

台南過嶺天后宮300年神像遭竊！　廟方急籲「讓神明回家」

影／台股多頭續航向上攻堅　留意三大觀盤指標！

爽歪了！壁虎泡澡「仰天開嘴」超舒服　網全笑翻：泡澡大叔？

遊覽車檢驗結果下周出爐！車安中心曝「U型夾固定座椅」過關原因

亂倫繼父4度性侵國二女！她控：如禽獸般行徑　求償精神損失80萬

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

她偷吃懷孕在廁所生下男嬰！「裝箱」棄屍儲物間

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

即／祝釩剛慘了！尿檢沒過「撤銷緩起訴」

台大宅王「討無分手炮」街砍女友47刀　脫內褲吻下體震驚全台

即／潘穎諄失聯！救難協會疑接收「F-5E定標器訊號」

姊撒447萬訂做混血兒　弟捐精烏克蘭找代孕

男自願送女友賣淫　真愛不起訴

快訊／護理師遇搶！第2搶匪落網

【心內話】我是錢櫃大火倖存者

更多熱門

相關新聞

學長偷學妹「跳蛋」...私訊：我知道妳骯髒秘密

學長偷學妹「跳蛋」...私訊：我知道妳骯髒秘密

女生在外居住須保持警覺，尤其外出時記得要鎖門。新加坡就發生一起畢業學長透過學妹的打卡紀錄追蹤行蹤，還藉此偷偷潛入宿舍偷走她的私人物品，事後因匿名威脅想「發生進一步的關係」，才遭到警方逮捕。

90%女性都中！瘦身5大地雷

90%女性都中！瘦身5大地雷

白人槍擊6死　揭「亞洲按摩店」黑幕

白人槍擊6死　揭「亞洲按摩店」黑幕

懶人必學的「按摩瘦腿法」！

懶人必學的「按摩瘦腿法」！

睡前做按摩6步驟

睡前做按摩6步驟

關鍵字：

男碩生跳蛋按摩熊抱親吻女生

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

鳳梨被女網友嗆「台客」

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

肉墊被嫌乾　抹神油變美味烏魚子

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面