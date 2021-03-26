男碩生邀女同學談論文竟拿跳蛋！強行「按摩」再噁傳：想自己來嗎

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，趁深夜僅2人獨處時，竟拿出情趣用品跳蛋聲稱要為其按摩，不顧女子伸手推拒，以跳蛋按摩肩膀、深入裙子觸碰臀部等處。未料隔日又在研究室不顧女子「請尊重別人身體」抗拒，強吻女子脖子、強摸腰部還熊抱強制猥褻得逞；女子事後提出雙方Line對話截圖佐證，桃檢認為犯行明確，26日偵結依強制猥褻罪嫌將林提起公訴。

檢警調查，30歲的林姓男子為桃園市某大學研究所碩士生，2019年12月30日凌晨零時許，約女同學在大學研究室討論論文，深夜12時許，剩2人獨處時，林突然拿區情趣用品跳蛋，不顧女子出手推拒，以跳蛋為其按摩身體肩膀等處，又伸入裙子按摩臀部，甚至還強行索吻女子，女子嚇到花容失色逃離。

同日晚間9時許，2人又在研究室相遇，凌晨零時許，林又趁2人獨處時，以違反女以意願下，強吻女子脖子，以手觸摸其腰部還熊抱女子，女子事後不甘受辱堅持提告。

林男偵訊時坦承有拿跳蛋按摩對方肩膀與背部，有親吻並碰觸其臀部等處，以跳蛋為其按摩，還從後面側躺擁抱女子等情事；女子則指証，林男事後曾透過LINE傳出「可以用我送妳的按摩器具，按摩想要的地方」，「或是自己來的部分，妳有想要自己來嗎？」女子則回「請注意你的言語、舉止，我嚴重感受到性騷擾」、「你該學著控制自己的言行舉止、尊重別人身體、否則只會讓人害怕」，「因為你的言行讓我害怕想趕快離開」等對話，女子還提出就醫證明，整明自己因此有焦慮狀態之事實，並繪出案發現場圖等佐證。

檢方認為，根據警方提供學校監視錄影畫面光碟等證明，確認林男犯行明確，偵結依2個強制猥褻罪嫌將林男提起公訴。

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