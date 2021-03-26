家樂福揪美牛萊劑超標自主下架　桃市衛生局：擴大抽驗不同批肉品

▲家樂福桃園市中壢店24日自主執行美冷藏牛腱瘦肉精抽驗，發現一批瘦肉精超標0.002ppm，緊急通知所有分店下架，桃園衛生局人員26日到場採集樣品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

家樂福台灣總公司本月執行美國冷藏牛腱肉品瘦肉精抽驗檢測，其中一批肉品瘦肉精超標0.002ppm，24日緊急通知全國所有分店下架並通報各縣市衛生局，桃園市衛生局26日上午派員至家樂福中壢與中原店，抽驗其他不同批號肉品，衛生局指出，目前已將樣品帶回送驗，經查其原料商位於台北市，已通知衛福部食品藥物管理署與北市衛生局進行後續處理。

根據法令規定，美牛瘦肉精含量不得超過0.01ppm，家樂福自主抽驗一批冷凍美國牛腱肉，其瘦肉精含量達0.012ppm，超標0.002ppm，家樂福強調官網上都看得到家樂福的SGS食品測試報告，遭點名的這批進口牛腱肉，業者自主檢驗結果雖然是0.012ppm，但報告中說明，因儀器精密度因素，驗出比0.01ppm微高出0.002ppm的數字，但仍符合法定的0.01ppm標準，代表可正常販售，不需下架，家樂福為維護消費者權益，採高標準主動將其下架。

▲桃園市衛生局人員26日至家樂福桃園市中壢店、中原店抽驗上架的美國牛腱肉品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局表示，該案係家樂福總公司執行自主檢抽驗美國冷藏牛腱肉品（有效日期2021/04/12）檢測乙型受體素，家樂福總公司依檢驗結果通知全省各分店下架該批產品；衛生局主動派員至家樂福中壢店與中原店查核，現場該批牛腱肉產品已下架並於各分店自行銷毀，衛生局現場抽驗陳列架上不同批號美國冷藏牛腱肉品，帶回局裡檢驗乙型受體素。

桃園市衛生局強調，經查原料供應商位於台北市，衛生局已通知衛福部食品藥物管理署與台北市衛生局處理後續事宜。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►男碩生邀女同學談論文竟拿跳蛋！強行「按摩」再噁傳：想自己來嗎

►華麗級健檢暗槓變陽春 北榮桃園分院爆醜聞：貪醫百萬交保

►快訊／國2驚傳火燒車 引擎室冒煙...駕駛下車查看秒竄烈火逃死劫