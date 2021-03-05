攀登北山武山意外多...內幕曝　林管處盼山友「練好這個」再來戰

▲屏東林管處籲山友攀登北大武山請做好萬全準備 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

北大武山是山友熱門登山地點，但也發生多起意外，屏東林管處5日表示，「上山容易下山難」，初步分析山域意外事故原因，有滑倒、扭傷、墜崖等，且多發生在下山途中，因此，落實無痕山林守則，籲請山友「事前充分的準備」很重要！

林管處說，無痕山林守則第一條，事前充分的規劃與準備，除了擬妥登山計畫、保暖衣物、食物及裝備之準備也是必然，並做好風險管理，尤其做好平時的訓練並維持體能狀況，加強登山技巧與經驗，選擇適合自己的登山地點與行程，才能降低山域事故發生的機率。

該處指出，北大武山國家步道為林務局屏東林區管理處山域事故熱點之一，也因北大武山為臺灣五嶽之一，吸引許多山友攀登，尤其在每年冬季，中北部高山常因雪季增加登山難度，而吸引來自中北部愛好登山的民眾。

經分析近年來山域事故發生的主因，以體力放盡造成肢體不協調，導致錯誤判斷致事故最多；更有民眾因腳部、膝蓋肌力不夠、體力不支無法下山而求助該處及屏東縣政府消防局，甚至要求搭乘直升機等不合理行為。

屏東林區管理處楊瑞芬處長籲請愛好登山的民眾，務必落實無痕山林守則第一條，做好相關萬全準備（包含體能的鍛鍊）後再上山，以保護自己及同行人員的安全。

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