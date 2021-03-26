拜登「要求」中方守規則　華春瑩「美國是公認的差等生」

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對美國總統拜登就任後首場記者會表示，自己任內不會讓中國超越美國，美方不尋求與中國對抗，但清楚美中會展開非常激烈的競爭。對此，中國外交部發言人華春瑩今（26日）表示，首先，不存在美方「要求」中方遵守國際規則的問題，因為美國是差等生，中國是優等生，我想這是公認的。

華春瑩首先表示，我們注意到拜登總統表示無意尋求對抗，對於中方來說，我們發展中美關係的態度是明確和一貫的，中國的對美政策也保持著高度的穩定性和連續性。

針對美方的一些觀點，華春瑩進一步，首先，不存在美方「要求」中方遵守國際規則的問題。 因為這個世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨為基礎的國際關係基本準則。 「在遵守國際規則方面，中國是模範生、優等生，而美國恐怕是差等生，我想這是公認的。」

華春瑩說，關於民主和集權的問題，不同的政治制度好還是不好，關鍵在於是否符合本國的國情，能否帶來政治穩定、社會進步、民生改善，能否獲得人民的擁護和支援，能否為人類進步事業作出貢獻。

華春瑩指出，不管一個國家如何誇耀自己的民主價值，如果他坐視50多萬人死於疫情而無所作為，一年超過4萬人死於槍擊而無所作為，隨便捏造一個證據就可以對別的主權國家大打出手，造成幾十萬無辜平民的傷亡，無數人家破人亡而無動於衷的話，它恐怕沒有資格自詡為民主人權的燈塔。

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

談到中美競爭，華春瑩表示，大家都知道，大千世界差異和競爭無處不在，作為世界前兩大經濟體，中美之間在利益交融中出現競爭並不奇怪，關鍵是要在公平、公正的基礎上良性競爭，既提升自我，又照亮對方，而不是你死我活、零和博弈。

最後，華春瑩說，「你還問到美方說不會讓中國超越美國，那麼我只說一句，中國的目標從來不是超越美國，而是不斷超越自我，成為更好的中國。」