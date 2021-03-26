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抓包男友劈腿…她浴室留「秘密紙條」狠報復！　高超手法網讚爆

▲▼夏普男友出軌。（圖／翻攝自TikTok／@mollycsharpe）

▲夏普在男友的浴室發現他出軌的證據。（圖／翻攝自TikTok／@mollycsharpe）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一名女子夏普（Molly Sharpe）在懷疑她的男友喬希（Josh）對她不忠後，在男友的浴室內留下一張秘密紙條，通知男友同時在交往的另一個女生，喬希出軌了。

@mollycsharpe

just trying to look out for the girls ##fyp ##cheater ##forthegirls ##girlsgaysandtheys

FEEL THE GROOVE - Queens Road, Fabian Graetz

綜合《每日星報》與《太陽先驅報》報導，夏普最近在短影音平台TikTok上傳了一支影片，她在影片中表示，自己一周前在酒吧認識了喬希，倆人約會幾次後，她在男友的浴室內發現了一些女性用品，於是懷疑男友除了自己以外，也同時與其他女生交往。

從夏普的影片可見，她在喬希的浴室內找到了幾個髮圈、一支髮夾和一個粉色化妝包。打開化妝包後，夏普看到裡面有幾隻化妝刷、卸妝棉、毛巾等女性用品。夏普表示，男友的房間是一間單人房，所以她以為男友是單身，「如果你也在和這個男人約會的話，他正在欺騙你。」

▲▼夏普男友出軌。（圖／翻攝自TikTok／@mollycsharpe）

▲夏普在男友的浴室內找到許多女性用品。（圖／翻攝自TikTok／@mollycsharpe）

為了提醒男友同時在交往的另一個女生不要被騙，夏普用她找到的眼線筆在一張紙上寫著「如果你正在和喬希（男友的名字）約會的話，他正在出軌」，並將這張秘密紙條塞入化妝包。

夏普事後質問喬希，為什麼他的浴室內會有女性用品時，喬希表現得十分沮喪，也不願意正面回答夏普的問題。喬希強調自己是單身，卻不願意解釋這些東西是誰留下的。夏普對此表示，「我不知道這些東西是不是屬於他另一個女友的，但這很可疑，所以我後來就沒再和他見面了。」

▲▼夏普男友出軌。（圖／翻攝自TikTok／@mollycsharpe）

▲夏普留下秘密紙條後，便不再與男友見面。（圖／翻攝自TikTok／@mollycsharpe）

影片曝光後，網友的回應十分兩極化。有網友表示，「檢查男友的浴室是對的！我所有愛出軌的前男友都喜歡把我的東西放在廁所水槽下方！」、「所有女生都應該這麼做」。

但也有網友為喬希辯駁稱，「這可能是一位女客人遺留下來的東西，也有可能是他的前女友沒有把自己的東西帶走而已」，不過夏普表示，自己前3次到喬希家時，浴室內並沒有任何髮圈。

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