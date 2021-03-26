22年前「戰斧灌頂大使館」　華春瑩：北約還欠中國人民血債

▲北約於1999年轟炸科索沃地區，5枚戰斧飛彈擊中國大使館，造成3名記者遇難。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

1999年北約轟炸南斯拉夫聯邦時，5枚戰斧飛彈從中國大使館灌頂而下，造成3名中國記者遇難、多人受傷。大陸外交部發言人華春瑩今（26）日在例行記者會上特別提到，北約外長會上把中國稱為挑戰，「中方想提醒北約，北約還欠著中國人民的血債，逝者已矣，但生者更需要警醒和反思。」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩表示，「美西方個別國家張口人權、閉口追責，請問當他們未經安理會授權，悍然對主權國家發動戰爭，造成幾十萬人死亡，無數人妻離子散，家破人亡的時候，他們關心過這些國家人民的人權嗎？這就是他們所說的國際規則嗎？他們難道不應該對他們的戰爭行為追責嗎？」

華春瑩強調，今天的世界不應該是誰的胳膊粗、拳頭大，誰就說了算，以大欺小，恃強凌弱的時代，早已一去不復返了，「我們呼籲各國一道抵制單邊霸凌行徑，讓暴力的拳頭張開，化作共同維護和平的雙手。」

▲北約於1999年持續轟炸南斯拉夫聯邦近3個月。（圖／翻攝百度百科）

22年前發生的北約轟炸南斯拉夫聯邦事件，共持續近3個月。當時，中國駐南斯拉夫聯邦大使館也遭到空襲波及。以美國為首的北約部隊在5月8日發射5枚戰斧巡弋飛彈將大使館貫穿，造成新華社記者邵雲環、《光明日報》記者許杏虎和朱穎當場身亡，數十人受傷，大使館建築嚴重損毀。