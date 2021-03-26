竹市3醫師公會挺果農　捐社福長照單位鳳梨256箱

▲竹市三醫師公會挺果農捐鳳梨256箱替社福及長照加菜。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

日前臺灣鳳梨效應，新竹市醫師公會、中醫師公會及牙醫師公會發起挺果農，採購256箱鳳梨捐贈本市社會福利機構、單位、共餐據點及長照服務據點等136個單位，拋磚引玉的暖心舉動，讓受到捐贈鳳梨的單位幸福倍增。

新竹市副市長沈慧虹表示，本市醫師公會、牙醫師公會及中醫師公會除扮演守護國人健康醫療專業角色，在疫情期間成立”社區防疫陣線”協助國人渡過世紀大疫情，更跨專業響應國內農產鳳梨產銷問題。這個城市因為有許多「有愛」與「善心」的推動者，讓愛持續傳遞散播照亮社會各個角落，營造友善的幸福城市。

新竹市醫師公會邱國華理事長表示，大夥吃鳳梨一起挺農民，這次捐贈就是把臺灣很棒的水果推銷給大家，同時也集結醫師們的愛心熱心公益，一起分享給有需要的民眾，另外中醫師公會黃科峯理事長及牙醫師公會藍鴻文理事長，也以醫師角度分享吃鳳梨的好處，此外也提醒高纖維的鳳梨在食用後應該要漱口及使用牙線，以保持口腔清潔等。

接受捐贈的財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會執行長林湘雅表示，鳳梨具有雙重角色，既是蔬菜也是水果，是一種營養美味又可以多元料理的食材，基金會將把本市三醫師公會暖心捐贈的鳳梨製成鳳梨酥、鳳梨蝦球及鳳梨果干等成品，提供給中心內接受服務的身心障礙者，特別感謝三個醫師公會的暖心及市府的愛心資源共享平台。

社會處表示，市府除了各項福利津貼外，並運用社會工作資源連結方式，凝聚社會善心資源及社區力量建置了愛心福利社，使弱勢民眾及家庭能獲得民生物資，滿足基本生活所需，呼籲社會大眾共同一起關懷弱勢族群，以溫暖的行動來回饋社會。