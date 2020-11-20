竹市長輩好幸福　「行動歡唱車＋幸福小蜜蜂餐車」前進社區

▲幸福小蜜蜂移動餐車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府去（108）年起推出完全免費且預約制的「行動歡唱車」及「幸福小蜜蜂移動餐車」，讓服務前進大街小巷，提供社區長輩一起唱歌、吃飯，截止今(109)年10月底，共計辦理260場次、1萬2,660人次受益。新竹市政府社會處表示，能唱KTV、玩團康的行動歡唱車超受長輩歡迎，而移動餐車更是全國首創，把「共餐食堂」帶著走，全市跑透透！今年上旬這兩項服務因疫情停辦數月，6月重啟後十分受歡迎，歡迎大家來電詢問報名。

社會處表示，至109年10月底竹市共有62處共餐食堂，但並非所有社區都有廚房設備，所以結合捐款資源、與玄奘大學合作，推動全國首創的移動餐車服務方案，每周三固定出車、提供30份免費現煮餐點，讓沒有辦理共餐食堂的社區、或是社區內廚房設備不佳的長輩們，也能夠享用到健康又熱騰騰的飯菜，目前到年底尚有名額，歡迎來電預約。

社會處表示，幸福小蜜蜂移動餐車今(109)年因為上半年防疫期間停駛，6月開始重啟服務，隨著12月1日秋冬防疫專案相關規定上路，也持續量體溫、實名制、戴口罩，並在用餐區加裝透明壓克力板，讓長輩們用餐時可以脫下口罩，在安全範圍內用餐，防疫期間厝邊維繫好感情不受影響。

香山區虎山社區發展協會理事長夫人黃麗芬說，因為社區活動中心沒有廚房，看到小小一台餐車能烹調出30人份的食材，感到相當新鮮。另外里內有位阿公行走不便，小孩都外出工作，但擔心兩夫妻料理安全問題，限制他們不能在廚房使用瓦斯爐，移動餐車可以直接到社區提餐飲服務，讓長輩能就近吃到健康、營養熱騰騰的飯菜，開心到不斷起立感謝在場工作人員。

玄奘大學餐旅管理學系老師白文俊表示，接受市府委託辦理移動餐車服務，透過餐車共餐活動，社區長者、里長能感受市府的用心，間接也讓學生有學習烹調及服務的機會。雖然在不同場地需要克服天氣對烹飪的影響，但只要看到長輩們歡喜地吃著準備的餐點覺得很開心，過程辛苦都是值得了。



社會處表示，市府也結合民間團體辦理歡唱車巡迴服務，社區長輩爺奶提供行動歡唱KTV、Wii互動遊戲、免費咖啡與養生熱飲、戲服角色扮演、健康保健知識、社福宣導等六大服務，超受鄰里長輩歡迎，希望能鼓勵爺爺奶奶出門走走增加人際互動，延緩老化並豐富老年生活。

在天后慈愛崇善會關懷據點擔任志工的蔡林照庸阿姨，今年已73歲，每天都自己騎車到天后宮協助摺金紙、廟裡清潔，他雖然不識字，但唱起台語老歌不掉拍、不落字，也因這個活動結識許多朋友，他說「歡唱歌車來後，我更期待來廟裡服務、跟這些老姊妹相揪唱歌、揪歡喜耶」。

社會處表示，不論是歡唱車或移動餐車，出入口皆須戴口罩、量體溫、消毒手部，麥克風、搖控器、餐器皿等，也都會消毒保持衛生，實施實名制並維持座位間距。欲申請使用行動歡唱車服務，洽詢電話03-5352386社會處社會救助與老人利科；欲申請幸福小蜜蜂移動餐車服務，洽詢電話03-5352386社會處社會行政科。