寒流來襲 竹市啟動低溫關懷溫暖街友

▲「街友再出發試辦計畫」，加強街友重返職場所需技能。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

入冬首波寒流來襲，許多露宿街友缺少保暖措施，新竹市府啟動低溫關懷機制，訪視、發送熱飲熱食及外套圍巾溫暖街友；新竹市長林智堅表示，除低溫關懷，市府更開設「街友再出發試辦計畫」，提供學習按摩、創意香氛精油、手工皂、家事清潔、盆栽栽培及手沖咖啡等課程，加強街友重返職場所需技能，目前每日參與的街友約14位，截至去(109)年12月底約服務1,129人次。

市府表示，因應近日低溫來襲，社會處啟動關懷機制，社工穿梭在街頭，發送圍巾外套及暖暖包，溫暖街友；除了因應氣候變化，社會處也定期與相關單位於轉運站地下道、東門城與護城河等街友聚集之處，進行聯合巡訪，並針對街友需求，提供民生物資、沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等資源，從109年10月起到109年12月20日止，已提供街友熱飲及便當共1,620人次、保暖用品127人次、臨時收容126人次以及沐浴盥洗1,458人次。

此外，為協助有意願工作的街友經濟自立，社會處委由社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會，開設「街友再出發試辦計畫」，為期6個月，提供街友日間休憩場地、提供午晚餐，並安排多樣課程，像是學習按摩技巧、製作香氛精油、手工皂、家事清潔、盆栽栽培及手沖咖啡等，讓被就業市場排擠的街友，逐漸熟悉工作所需技能，並提升自我認同。

參與計畫的52歲張大哥表示，很感謝社會處的計畫，讓他有休閒場地可以遮風避雨，還安排可以學習一技之長的課程。張大哥說，他最喜歡的就是香氛精油課程，因為老師不會嫌棄他，還請他當示範，教他筋絡按摩的技巧，也把參加計畫的大家當成一家人，讓他們不覺得孤單，也增加就業的信心！

社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會社工員表示，此次辦理的街友再出發計畫，讓許多街友重拾信心，且狀況逐漸趨於穩定，並積極尋求就業機會，已有長期露宿街頭之街友透過此次計畫，成功重返社會，穩定生活及就業，看見這些街友的笑容，就是身為社工最大的收穫。

社會處表示，除了「街友再出發試辦計畫」之外，每年也持續辦理「街友生活重建掃街計畫」，每個月有4名街友透過清掃公共環境獲取薪資；此外，還有財團法人蔡衍明愛心基金會，每日提供約40份報紙，為期一年，讓4名街友每日販售，協助街友逐漸熟悉工作所需技能，培養自尊與自信，進而重返勞動市場。

社會處呼籲，街友需要大家的體諒與關懷，希望大家能用包容及鼓勵，陪伴他們度過低潮，也讓社會更和諧美好。另外，市民若發現年老或體弱街友，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報市府社會處(03)5352657。