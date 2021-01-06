　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

寒流來襲 竹市啟動低溫關懷溫暖街友

▲「街友再出發試辦計畫」，加強街友重返職場所需技能。（圖／新竹市政府提供）

▲「街友再出發試辦計畫」，加強街友重返職場所需技能。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

入冬首波寒流來襲，許多露宿街友缺少保暖措施，新竹市府啟動低溫關懷機制，訪視、發送熱飲熱食及外套圍巾溫暖街友；新竹市長林智堅表示，除低溫關懷，市府更開設「街友再出發試辦計畫」，提供學習按摩、創意香氛精油、手工皂、家事清潔、盆栽栽培及手沖咖啡等課程，加強街友重返職場所需技能，目前每日參與的街友約14位，截至去(109)年12月底約服務1,129人次。

市府表示，因應近日低溫來襲，社會處啟動關懷機制，社工穿梭在街頭，發送圍巾外套及暖暖包，溫暖街友；除了因應氣候變化，社會處也定期與相關單位於轉運站地下道、東門城與護城河等街友聚集之處，進行聯合巡訪，並針對街友需求，提供民生物資、沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等資源，從109年10月起到109年12月20日止，已提供街友熱飲及便當共1,620人次、保暖用品127人次、臨時收容126人次以及沐浴盥洗1,458人次。

此外，為協助有意願工作的街友經濟自立，社會處委由社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會，開設「街友再出發試辦計畫」，為期6個月，提供街友日間休憩場地、提供午晚餐，並安排多樣課程，像是學習按摩技巧、製作香氛精油、手工皂、家事清潔、盆栽栽培及手沖咖啡等，讓被就業市場排擠的街友，逐漸熟悉工作所需技能，並提升自我認同。

參與計畫的52歲張大哥表示，很感謝社會處的計畫，讓他有休閒場地可以遮風避雨，還安排可以學習一技之長的課程。張大哥說，他最喜歡的就是香氛精油課程，因為老師不會嫌棄他，還請他當示範，教他筋絡按摩的技巧，也把參加計畫的大家當成一家人，讓他們不覺得孤單，也增加就業的信心！

社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會社工員表示，此次辦理的街友再出發計畫，讓許多街友重拾信心，且狀況逐漸趨於穩定，並積極尋求就業機會，已有長期露宿街頭之街友透過此次計畫，成功重返社會，穩定生活及就業，看見這些街友的笑容，就是身為社工最大的收穫。

社會處表示，除了「街友再出發試辦計畫」之外，每年也持續辦理「街友生活重建掃街計畫」，每個月有4名街友透過清掃公共環境獲取薪資；此外，還有財團法人蔡衍明愛心基金會，每日提供約40份報紙，為期一年，讓4名街友每日販售，協助街友逐漸熟悉工作所需技能，培養自尊與自信，進而重返勞動市場。

社會處呼籲，街友需要大家的體諒與關懷，希望大家能用包容及鼓勵，陪伴他們度過低潮，也讓社會更和諧美好。另外，市民若發現年老或體弱街友，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報市府社會處(03)5352657。

ET快訊
快訊／吳怡農宣布參選民進黨北市主委　
女星上實境秀被關恐怖箱　「蟒蛇發狂」猛咬臉爆血
老公婚禮前後3天與隔壁人妻激戰！她見「愛愛行事曆」崩潰
「台股萬五來得太快」 謝金河教你這樣做
逃犯誤闖沼澤地　全裸卡樹叢4天吃蝸牛維生比被關還慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

虛驚！吉安鄉反映綠鬣蜥出沒　縣府查訪未見蹤跡籲：發現速通報

台南好YOUNG「搖滾嘻哈夜」9日登場 　下午3時清場限量開放2萬人入場

寒流來襲 竹市啟動低溫關懷溫暖街友

桃園牛年春聯開放索取！創意紙雕＋書法家墨寶　犇向2021

長青學苑成爺奶祕密花園　林智堅伴長輩體驗樂活小農場

高鐵2021「高速傳愛助學計畫」啟動　唐氏症青年參訪高鐵探索館

獨／雲林「三寶號」救護車搶眼　取名來自這對善心夫妻

屏東總圖人氣夯「設施毀損閉館歲修」　跨館借書...24hr可還

宣示午餐採用國產食材　台南市教育局會同教育部國教署訪查學校午餐

屏東婦兼父職育3子女生活困頓　枋警揪友攜手送暖助度難關

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

虛驚！吉安鄉反映綠鬣蜥出沒　縣府查訪未見蹤跡籲：發現速通報

台南好YOUNG「搖滾嘻哈夜」9日登場 　下午3時清場限量開放2萬人入場

寒流來襲 竹市啟動低溫關懷溫暖街友

桃園牛年春聯開放索取！創意紙雕＋書法家墨寶　犇向2021

長青學苑成爺奶祕密花園　林智堅伴長輩體驗樂活小農場

高鐵2021「高速傳愛助學計畫」啟動　唐氏症青年參訪高鐵探索館

獨／雲林「三寶號」救護車搶眼　取名來自這對善心夫妻

屏東總圖人氣夯「設施毀損閉館歲修」　跨館借書...24hr可還

宣示午餐採用國產食材　台南市教育局會同教育部國教署訪查學校午餐

屏東婦兼父職育3子女生活困頓　枋警揪友攜手送暖助度難關

要價1380元和牛壽司「免費換」　新光三越推點數換美食搶翻

校園美感改造第2波！「特色教室」前後對比驚人　5大類別一次看

南科新貴加持！永康去年賣出3545間房　登台南交易最熱區

苗栗花471萬蓋「金龍鎮煞」降交通事故率　網：整個黑人問號

給我乖乖坐好！大黃汪「妹妹」裝兇顧嬰兒　阿嬤欣慰：最佳保母

竹縣跨年抽獎「2議員巧中汽機車」　網酸爆…關鍵細節曝光

虛驚！吉安鄉反映綠鬣蜥出沒　縣府查訪未見蹤跡籲：發現速通報

史瓦帝尼大使館2人確診新冠肺炎　目前居家隔離中

GOT7全員續約無望？有謙傳簽新東家　JYP被爆「取消追蹤三成員」

手捧煙火燃放爆炸！他雙手慘被炸飛「鮮血直噴」哭吼　驚悚畫面曝

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

地方熱門新聞

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

罷王投票倒數　藍營助攻1/9園遊會催票

台中2000噸透天別墅搬家　屋主砸300萬移屋

捐贈全額薪水及選舉補助款陳昆和回饋地方

用路人注意！屏東市建置6熱點違停自動取締系統

獨／雲林「三寶號」救護車取名原因曝

台南積極招募春節返鄉防疫旅館量能

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

國道事故防制成效獲肯定　落實「三三安全策略」

苗栗4歲童公園走失　女警扮保母解危

大園五權森林公園　規劃日照中心設施

台南區發生機車與堆高機車禍騎士送醫

台中安和路半年奪3命　里民要辦法會

善警取締職業賭場不分時也不手軟

更多熱門

相關新聞

新竹市2020感恩季開跑

新竹市2020感恩季開跑

歲末年終，新竹市政府今宣布，2020新竹市感恩季「Hi Light! My Life!」開跑，連續舉辦6年的弱勢兒童圓夢的心願卡計畫，今年獲得10家百貨量販業者響應，市府邀請民眾一起來擔任耶誕老人，為450位弱勢兒童圓夢。另外，本周末將有兩場分別由民歌歌手、獨立樂團獻唱的感恩晚會，還有一場集合手作達人、耶誕商品的暖心市集。新竹市長林智堅盼，歲末年終，讓大家都感受到溫暖。

新竹市最熱血236位志工

新竹市最熱血236位志工

竹市長輩幸福　移動餐車＋行動歡唱車前進社區

竹市長輩幸福　移動餐車＋行動歡唱車前進社區

竹市府支持視障者　重建服務打造美麗新視界

竹市府支持視障者　重建服務打造美麗新視界

竹竹苗跨縣市辦一日科技營

竹竹苗跨縣市辦一日科技營

關鍵字：

新竹市社會處 新竹市街友

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

李李仁凌晨PO文再道歉！

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！

空姐與11男開房狂歡「遭集體性侵」...最後身影曝

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面