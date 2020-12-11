新竹市最熱血236位志工　林智堅深深一鞠躬致謝

▲新竹市長林智堅向新竹市熱血志工，深深一鞠躬致謝。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歲末年終，新竹市長林智堅今在「109年度新竹市績優志工」表揚活動，向新竹市一群駐點在各公務機關、醫院等單位熱血志工，深深一鞠躬致謝，感謝他們無私付出，讓市政順利進行，更讓民眾感到無比溫暖。今年獲社區照顧關懷據點「新人獎」高松木透過志工服務，走出喪妻之痛，更找出人生新方向，受訓成為咖啡師；模範家庭獎夫妻蕭榮宗、蔡秀雲退而不休，長期擔任醫院志工，充實生活。

為了肯定及感謝志工們的付出，新竹市政府今（11）日舉辦「109年度新竹市績優志工表揚活動」，由林智堅市長頒獎給236位績優志工、8組團體及10組模範家庭獎，並且感謝績優志工、千歲志工團及社區照顧據點志工長期付出。

林智堅表示，竹市有1萬7250名志工，長期在各崗位服務新竹，其中有48位志工服務時數超過3千小時、更有4位突破8千小時，他們大多是「退而不休」轉投入志工。志工們建構綿密守護網，讓竹市榮登最幸福的城市，在經濟日報幸福指數評比曾獲三次全國第一、兩次獲亞軍，遠見、天下對市府評鑑更是名列前茅。

109年模範家庭獎獲獎者72歲蕭榮宗、68歲蔡秀雲夫妻，兩人長期投入當志工，包含社區關懷、醫院服務病患等，他們說，只要是做公益，竭盡所能，出錢出力「衝第一」。蔡秀雲說，在市府服務台擔任志工20多年，當志工也交朋友，這些身分讓她感受其肩上隱約多了許多使命。

獲社區照顧關懷據點「新人獎」70歲高松木，他說，曾任20多年義交，屆齡後才退休在家，2年前為走出喪妻之痛，在鄰居及孩子的鼓勵之下，到海山社區擔任志工，社區很溫暖，「感謝社區給他機會，幫助別人真的很開心」，更意外找到人生第二春，在社區老師教導下，他不僅嘗試製作甜點、更受訓成為咖啡師。透過分享自己經驗，更邀請長輩們積極參加據點活動。

另外，109年度「長青奉獻獎」得獎者85歲陳魏秀艷，為今年最高齡受獎者，雖年事已高，但依舊活力充沛，熱心服務助人，平時只要關懷站活動，她一定到場陪伴站裡老人家聊聊天，排解一下老人家鬱悶的心情，而面對年輕的志工，協助年輕志工們了解老人家的內心。除了關懷社區的老人，她也重視香山社區照顧弱勢小朋友們，常為小朋友們親自手作加菜，熱心助人的精神足以成為志工隊大家的楷模。

社會處表示，今年表揚的績優志工中除有熱血青年外，80歲以上的長輩有7位，在團體獎中也有年齡總合加起來超過1,000歲的千歲志工團及以領航者之帶領本市發展並提升長者多樣化服務。期盼更多志工投入2021台灣燈會，想要報名燈會服務志工，可以洽社會處社會行政科03-5351501。