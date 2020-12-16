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2020感恩季開跑　林智堅邀市民為弱勢兒圓夢

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▲2020新竹市感恩季今年獲得10家百貨量販業者響應。（圖／新竹市政府提供）

▲2020新竹市感恩季今年獲得10家百貨量販業者響應。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歲末年終，新竹市政府今宣布，2020新竹市感恩季「Hi Light! My Life!」開跑，連續舉辦6年的弱勢兒童圓夢的心願卡計畫，今年獲得10家百貨量販業者響應，市府邀請民眾一起來擔任耶誕老人，為450位弱勢兒童圓夢。另外，本周末將有兩場分別由民歌歌手、獨立樂團獻唱的感恩晚會，還有一場集合手作達人、耶誕商品的暖心市集。新竹市長林智堅盼，歲末年終，讓大家都感受到溫暖。

林智堅表示，作為地方首長最大幸福就是照顧好每一位市民，新竹市大部分孩子都很幸福，擁有健全家庭、獲得父母滿滿關心，但是仍有部分孩子需要社會大眾幫助，非常感謝在地百貨公司、店家，每年為弱勢兒童圓夢。今年450位弱勢兒童心願都很簡單，如「希望阿婆有一雙輕便、好走鞋子」、「我的衣服都破了，希望有一件有公主上衣，顏色不拘」，心願讓人心酸，感謝社會大眾愛心，讓他們感受到滿滿關懷。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，每年心願卡達成率幾乎百分之百，他相信，以新竹各百貨公司能量，「再多心願都可以完成」，盼藉由心願卡，讓這座城市更充滿愛。

社會處表示，今年的感恩季，規劃1場「暖心市集」及2場「感恩晚會」。「感恩晚會」將在本周末(19日、20日)辦理，第一場晚會結合以往的祈福儀式，邀請主教及牧師，一同為大家、為我們這座城市祝福。祈福儀式之後，就會邀請重量級唱將趙傳、金智娟娃娃、錦雯、陳偉民演唱經典民歌。

第二場「感恩晚會」針對年輕世代，市府將邀請本市熱舞團，獨立樂團、歌手鼓鼓、陳零九、麋先生、莊鵑瑛(小球)演唱。

另外，「暖心市集」本周六將在護城河親水公園登場，總攤位數將超過40攤，將販售知名手作品、耶誕商品等。現場也將有聖誕歡樂劇、耶誕魔術秀，還有大小朋友最喜歡的YOYO姊姊帶來精彩的唱跳秀，當然還有最期待的河馬樂樂與耶誕老公公發小禮物。

社會處補充，每年的弱勢家庭兒童圓夢計畫，都受到市民朋友熱烈回響，今年更擴大共有10家百貨量販業者踴躍參與此活動，號召市民朋友扮演450位孩子的聖誕老公公，完成弱勢孩童的願望，點亮孩子未來。即日起至25日，民眾可至遠東巨城購物中心、遠東SOGO百貨新竹店、新竹大遠百、台灣迪卡儂新竹店、藍印子企業股份有限公司、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、愛兒悅婦幼生活館及晶品城購物廣場等10大百貨量販店認購心願卡，發揮愛的力量，讓弱勢兒童感受歡慶佳節的溫暖氛圍。本次感恩季系列活動感謝遠東集團及遠東巨城購物中心的熱心贊助。

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