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竹市共餐食堂重啟　林智堅訪長輩打菜裝愛心便當：也歡迎外帶

▲新竹市長林智堅親自替長輩們打菜裝便當。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅親自替長輩們打菜裝便當。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著疫情趨緩，竹市3月2日起陸續恢復關懷據點、共餐食堂、長照C據點服務，新竹市長林智堅今(10)日特地前往港南好鄰居關懷協會視察開站現況，親自替長輩們打菜裝便當，也提醒長輩疫情未停歇，仍要遵守防疫指引；社會處提醒，要勤洗手、戴口罩、量體溫，用餐梅花座及設隔板，共餐食堂也推出「供餐不共餐」政策，鼓勵長輩們外帶美食回家享用。

林智堅表示，據點解封後第一站就來到港南看看大家，這期間雖然遭逢疫情，但市政工作沒有因此停下，例如港南運河公園過去野狗成群，跟中央爭取投入近一億經費建設後，如今成為適合長輩小孩運動休閒的地方。

林智堅也表示，新竹市不只照顧兒童，也是對長輩最照顧的城市，例如安老津貼從未停發或減少過、每年提供長輩健檢，更推出共餐食堂，希望長輩健康、快樂！

社會處表示，共餐食堂從104年7處，110年增加到60處，今(110)年1月因疫情停辦，改由據點志工及專職人力關懷訪視、送餐及電話問安，親自關懷65歲以上的長輩。隨疫情趨緩，3月2日起陸續恢復，可以選擇來據點打菜回家享用，或在加裝防疫隔板的據點內和鄰居民一起享用，也提醒長輩們要小心防疫，仍要戴口罩、勤洗手。

社會處表示，港南好鄰居關懷協會的共餐據點，位於港南順天宮，開站首日特別安排健康操、打太鼓等課程，另外配合防疫政策、尊重長輩們的選擇，在共餐的服務上，鼓勵長輩可以外帶便當方式，另外如果選擇一起共餐，則會採梅花座或是用隔板的方式，做好疫措施。

社會處表示，3月2日起再次開放相關據點服務，為了確保有完善的防疫控管，市府將持續加強輔導關懷據點防疫措施，落實工作人員及長輩健康管理，持續請單位填寫防疫措施查檢表並回報，並做好防疫措施，包括全程戴口罩、量體溫、勤洗手、保持社交距離、室內環境保持良好通風、採實名制梅花座，並宣導共餐時避交談。考量供餐不共餐的原則，歡迎長輩將餐點外帶回家使用，以降低飛沫傳染風險，希望讓長輩們安心重回社區活動。

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