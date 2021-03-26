好望角航線超滿！長榮貨輪卡3天…各國航運紛改道　考慮空運救貨

記者張方瑀／編譯

長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺3天，至今沒有任何移動跡象，僅有船頭稍微露出，這也讓在運河兩端等待的百艘貨輪陷入兩難。據了解，目前至少已有兩艘從美國出發的貨輪決定轉向，準備從更遠的非洲好望角航向亞洲；從船隻追蹤軌跡也可看到，好望角的航線目前也是擠滿了船隻。

▲非洲好望角航線超滿。（圖／翻攝自VesselFinder）



▲長榮長賜輪擱淺。（圖／達志影像／美聯社）



根據《彭博》報導，長賜號擱淺已持續三天，專家預測可能需耗費數天至數星期，才能完全排除狀況，這也讓卡在蘇伊士運河兩端的百艘貨輪陷入兩難。據了解，已經有兩艘從美國出發的液化天然氣載運船（LNG carrier），準備改航至非洲好望角前往亞洲。

快桅集團（Maersk）和赫伯羅特航運（Hapag-Lloyd）也正考慮調整貨櫃船航線，也有丹麥油輪公司TORM則指出，其顧客已經在詢問調整航線的成本。快桅集團在聲明中指出，他們正在考慮所有可能的替代方案，前往好望角就是其中之一，也不排除利用空運載送效期較短、有緊急需求的物品。

▲挖土機協助長賜輪脫困。（圖／路透）



根據船隻追蹤網站VesselFinder的最新畫面也顯示，非洲好望角的航道目前也是密密麻麻擠滿了船。蘇伊士運河的僵局恐引發更多航運動盪，整體運輸成本提高，原本仰賴亞洲市場的歐洲也會受到衝擊，穆迪（Moody 's）分析師哈利德（Daniel Harlid）指出，就算情況在未來48小時內排除，供應鏈的延遲也已經不可避免，運費也有可能暴漲。

除此之外，歐洲最大港口鹿特丹港的發言人威廉斯（Leon Willems）表示，該港的物流需求已超過負荷，堵塞事件發生後，西歐的每個港口都會受到影響；美國東岸各大港口也可能面臨同樣狀況。新加坡港務主管機關也警告，該國港口可能也會長時間中斷。

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