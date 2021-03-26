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長榮貨輪每天卡2747億！原油木漿慘滯留海中　恐再掀衛生紙之亂

記者葉睿涵／綜合報導

長榮長賜號在蘇伊士運河擱淺，導致雙向貨輪都無法動彈，逾百艘貨輪在運河外滯留。這條重要水路的堵塞，導致石油、天然氣、木漿、銅等物料都被卡在蘇伊士運河上，恐怕將導致全球供應鏈被迫中斷，並引發能源價格上漲、「衛生紙之亂」再度引爆等連鎖效應。

▲▼長榮長賜輪（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長榮長賜號在蘇伊士運河擱淺，一天卡住的貿易額高達96億美元。（圖／路透）

綜合《富比士》等外媒報導，海事權威媒體《勞埃德船舶日報》數據顯示，每天航經蘇伊士運河的貨輪貿易額高達96億美元（約新台幣2747.38億元），換言之，運河封鎖航道一小時，就會導致貿易損失4億美元（約新台幣114億元）。

▲▼長榮貨輪擱淺（圖／陳昱璇製）

▲長榮貨輪擱淺竟導影響全球油價上漲。（圖／陳昱璇製）

《勞埃德船舶日報》估計，目前約有165艘貨輪無法進出運河，其中有24艘是載運原油的貨輪。《彭博社》引述Vortexa資深海運分析師李奇爾（Arthur Richier）說法指出，初步的情報顯示，有10艘共載運1300萬桶原油的油輪可能受此事影響，另外還有9艘載運石油產品與柴油的貨輪也在等候通過。

能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）指出，受「塞船」消息影響，目前的油價每桶已上漲約2美元，若「塞船」的情況持續不變，亞洲從歐洲或地中海取得的原油量勢必會減少，石油產品貿易也會受到衝擊。

▲▼衛生紙之亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛生紙的原材料木漿也被卡在蘇伊士運河，因此專家擔憂，衛生紙之亂將再度上演。（圖／達志影像／美聯社）

由於運河也是全球液化天然氣（LNG）海運的要道，從中東運往歐洲的LNG，有近20%都會經過蘇彝士運河，因此分析師指出，若蘇伊士運河持續「塞船」，運輸的貨輪就必須改道，或行駛更長的航程，那麼LNG市場也會受影響。

全球最大木漿製造商Suzano也警告，貨輪被卡在蘇伊士運河可能導致生產衛生紙的木漿供應中斷，因此衛生紙生產業者若沒有充足的木漿庫存，那衛生紙的供應恐怕也會受影響，不排除「衛生紙之亂」的現象會再度上演。

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