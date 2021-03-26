快訊／長榮擱淺最新衛星照曝光！　專家透露「最快解放時間」

記者劉亭／綜合報導

長榮長賜號（EVER GIVEN）擱淺蘇伊士運河，造成全球貨運受影響，雖然緊急採取措施，但仍持續受困。航運專家透露，這艘重達22.4萬噸的貨船可能需要「數天甚至幾周（days to weeks）」的時間才能解放。

根據CNN報導，蘇伊士運河管理局（SCA）23日發聲明表示，當局在星期四上午試圖把和帝國大廈高度相同的長賜號漂浮起來，但是沒有成功；長賜號的技術經理舒萊特（Bernhard Schulte）透露，稍晚將再繼續嘗試。

根據最新拍攝的衛星圖像顯示，這艘船擱淺後，蘇伊士運河被堵住，雖然動用挖土機試圖讓船脫困但仍無果。SCA一名資深領航員透露，目前至少有160艘載著重要燃料以及貨物的船受影響，正在排隊等待通過運河。

專門負責航運設施維修保養的Boskalis公司執行長柏多斯基（BoskalisPeter Berdowski）透露，這艘船可能需要數天到數周時間才能夠離開，取決於遇到的情況。他也指出，以目前長賜號的重量，肯定無法被拉出來。

柏多斯基解釋，第一步應該先把燃料油與壓艙水放掉，並且試圖在漲潮時移走船，如果還是沒有效果，工作人員應該把集裝箱卸下，再試圖挖開或沖走困住船支的泥沙。

