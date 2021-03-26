荷蘭2030促進者國家獎「台灣勝出」　唐鳳代表政府受獎

▲唐鳳代表政府受獎（圖／翻攝自Facebook／Catalyst 2030）



文／中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電

台灣推動社會創新受國際肯定，今天獲荷蘭國際非政府組織「2030促進者」頒發「國家政府獎項」，行政院政務委員唐鳳代表政府線上受獎，說明台灣民主及言論自由有利社會打造創新環境。

駐荷蘭代表處今晚表示，位於荷蘭阿姆斯特丹的國際非政府組織「2030促進者」今天舉行首屆「2030促進者獎」（Catalyst 2030 Awards）頒獎典禮，肯定推動「聯合國2030永續目標（UN SDGs）」的政府、民間團體、企業及個人。而台灣在激烈競爭下脫穎而出，與芬蘭、馬拉威及巴拉圭等4國共同獲頒「國家政府獎項」（National Government Awards）。

在疫情限制下，頒獎典禮透過線上舉行。唐鳳代表政府以錄影方式發表得獎感言，特別強調台灣是因為珍惜民主、開放、人道精神及言論自由等核心價值，才能夠打造出有利集體創作及社會創新的友善環境。

#C2030Award Government #CatalysingChange #SystemsChange #SDGs #CollaboratingForChange 由 Catalyst 2030 發佈於 2021年3月25日 星期四

唐鳳指出，台灣除每年舉辦「總統盃黑客松」比賽，推動社會創新成果也展現在政府防疫作為上，台灣不用封城便能有效防止病毒擴散；也無須限縮人民言論自由，便能精準打擊假訊息流竄。

她感謝主辦單位肯定台灣政府努力，強調台灣能夠幫忙，且已準備好與各國分享彼此經驗。

特別的是達賴喇嘛為頒獎典禮特別應邀錄製祈福短片，他強調世界只會越來越緊密，必須要同舟共濟，凝聚70億人共此一心的意念。

這場頒獎典禮是由英國廣播公司（BBC）記者卡斯里爾（Emily Kasriel）主持，其他與會者包括芬蘭環境及氣候變遷部長米柯能（Krista Mikkonen）、巴拉圭社會發展部社會政策次長卡塞雷斯（Cayo Cáceres）與馬拉威衛生部長奇朋達（Khumbize Kandodo Chiponda）等政府高層官員代表等。

「2030促進者」是2020年1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇（Davos Forum）創立，鼓勵以創新方式推動社會變革並達成聯合國永續發展目標，會員包括全球500多個政府機構、社會企業及學術單位。

主辦單位表示，政府類別競爭激烈，共有29國獲得會員提名，其中9國進入決選，台灣由於政府成功結合社會企業，共同以創新方式面對挑戰，獲得評審青睞，相關優勝獎章及獎座由駐荷蘭代表處代領。