7歲女兒面前遭槍殺！　足球流氓遇「黑社會行刑」當街慘死

▲馬丁范德波被當街黑社會行刑式槍殺。(圖/翻攝自推特「@HooligansTV_eu」)

記者張靖榕/綜合外電報導

荷蘭惡名昭彰的足球流氓組織重要成員,日前去學校接7歲女兒下課時,就在他們要離開時,埋伏的槍手突然現身,以黑社會行刑式連續槍擊,當場殺在女兒前殺害她的父親。

綜合外電報導,歐洲對於足球非常狂熱,1976年成立於荷蘭的「F側翼」(F-side)組織,是一群熱愛荷蘭足球隊阿賈克斯俱樂部的球迷組織之一,不過該組織時常傳出與犯罪活動有關的消息,成員多有犯罪前科,包括販毒、縱火、傷害、謀殺等罪行。

The F-Side gave Donny a last salute (for now), before going to Manchester. #Ajax #AjaxYouth @Donny_beek6 pic.twitter.com/AI07ZC7HTV