7歲女兒面前遭槍殺！　足球流氓遇「黑社會行刑」當街慘死

▲馬丁范德波被當街黑社會行刑式槍殺。（圖／翻攝自推特「@HooligansTV_eu」）

記者張靖榕／綜合外電報導

荷蘭惡名昭彰的足球流氓組織重要成員，日前去學校接7歲女兒下課時，就在他們要離開時，埋伏的槍手突然現身，以黑社會行刑式連續槍擊，當場殺在女兒前殺害她的父親。

綜合外電報導，歐洲對於足球非常狂熱，1976年成立於荷蘭的「F側翼」（F-side）組織，是一群熱愛荷蘭足球隊阿賈克斯俱樂部的球迷組織之一，不過該組織時常傳出與犯罪活動有關的消息，成員多有犯罪前科，包括販毒、縱火、傷害、謀殺等罪行。

56歲的馬丁范德波（Martin van de Pol）是F側翼的成員之一，別名又稱「波勒特」（Polletje）。他於17日到阿姆斯特丹一所小學接走7歲女兒，正當準備從學校離開時，遭到埋伏的槍手近距離射殺，當場倒地死亡，7歲的女兒則親眼目睹一切。

警方認為這是黑社會的犯案手法，「這是一場特別殘忍的刺殺，學校的家長和小孩都非常恐懼、震驚和難過。」警方表示，兇手是一名淺棕膚色的男性，年齡應介於20到25歲之間，在犯案後立刻逃離現場。

Who is Martin van de Pol? Wiki, Bio, AGe, Shot Dead, Suspects, Daughter, Investigation https://t.co/Evze7OIrZm — Daily Wikis (@DailyWikis) March 15, 2021

馬丁范德波有一個固定行程，他每天都會在同一時間去學校接女兒回家，而該名槍手先前已經在那有過蹲點埋伏。

馬丁范德波1997年因性侵害前女友，又持刀捅傷前女友當時的新男友，因此被判刑3年；2000年則在紅燈區射殺4名男子，被判處15年有期徒刑。出獄後他重回F側翼，因為曾被警馬踢重臉部，在人中留下兩條深刻的傷痕而為人所知。