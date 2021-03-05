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沙丘上的詩意飯店！荷蘭工作室打造純淨淡暖的優雅空間

亞麻、竹子、米色這類自然材質與色調，能為空間帶來舒適放鬆氛圍，我們也見過不少運用這類素材的作品，創意工作室The Other Season在荷蘭的Strandhotel Zoomers也大量運用這些元素，看似隨手擺置設計，卻輕巧地為空間營造出既溫暖又詩意的氛圍。

位於荷蘭北部海灘上的沙丘，Strandhotel Zoomers在2020初由荷蘭建築公司Breddels Architecten興建完成，它的獨特之處，即在於其飾有不同色調木條的外立面。延續這樣簡單中帶有豐富層次，在恬淡平穩裡顯出活潑律動的皮層風格，The Other Season為飯店內部12間客房添增了同樣清新帶溫暖的自然元素。

「建築的外部反映了內部，簡單而純淨的層次色彩使人感到賓至如歸、輕鬆自在。」工作室如此表示。

12間房中，較小的房間能賞覽沙丘風光，而寬敞的房間則得以俯瞰平靜海面。在這些擁有簡單白牆與裸露混凝土天花板的房間中，以Jasmijn Boots與Marry Broersen為手的工作室為地板、門窗上的家飾，選擇了木竹一類的自然圖騰、色彩與材料，以與飯店外部的木質立面呼應，也與周遭沙丘上的草沙色調相唱和...

圖文來源／dezeen

（完整文章請看瘋設計

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