他赴荷蘭收200顆「冠軍種子」　當大麻自耕農「每公斤賣百萬」

記者邱中岳／台北報導

北市內湖分局接獲線報，有毒販在家中栽植大麻且質地精良，每公斤要價百萬元，20日上門逮人，並起獲76盆大麻植株、大麻成品等證物，毒販則供稱，多年前到荷蘭買大麻「冠軍種子」，回來培養並販售獲利。

警方調查，55歲的石姓男子，在家中種植大麻販賣獲利，因質地精良所以每公斤要價1百萬元，許多毒蟲紛紛上門選購，警方在20日掌握情資，前往石姓男子家中攻堅，並查獲76大麻盆栽以及大門成品。

▲內湖分局在毒販家中查扣76大麻株，訊後依毒品罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，從事種植大麻的石男從10年前開始接觸種植大麻，6年前開始自己在家中植栽大麻盆，幾乎把每盆大麻都當造景盆栽悉心培養，甚至還種出2種大麻，一種可以讓人興奮，另一種則可以讓人入眠。

警方也掌握，石姓男子多年前到荷蘭旅遊，發現荷蘭人都可以在大麻館吸大麻，於是花重金買了2百顆「冠軍大麻種子」，每顆要價20美金（約台幣6百元)，並將種子趁隙夾帶回台種植並販賣。

▲警方發現石姓男子從荷蘭夾帶「大麻冠軍種子」栽培，每公斤要價百萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，石姓男子不顧與妻小同住，直接在家種植大麻植株，落網時還辯稱是因為長期精神不穩定，所以種大麻施用緩解症狀，因數量太多才坦承販售，訊後依毒品罪嫌將石男送辦。

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