南投衛生局推廣食尚社區　顧老大人營養健康

▲南投縣衛生局成立社區營養推廣中心，教長輩怎麼吃得健康又安心。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣平均每6人就有一位65歲以上高齡者，是全國第4老縣市，為改善長者飲食營養，縣府衛生局成立社區營養推廣中心，由專業營養師走入社區辦理團體營養講座，教導正確飲食觀念、輔導社區共餐據點，並供應符合高齡者牙口和均衡營養的美味菜色，讓長輩吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，進而預防延緩失能。

南投衛生局指出，今年在13鄉鎮市、104個村里辦理133場長者團體營養講座，村里涵蓋率近40%，共4,743位長輩參與課程，並輔導136家社區餐飲業者提供高齡友善餐點，也輔導5大鄉鎮市20家早餐店供應健康餐點。

▲南投縣衛生局成立社區營養推廣中心，教長輩怎麼吃得健康又安心。（圖／南投縣政府提供）

南投衛生局另針對65歲以上長者提供個別營養風險評估，共873人次，並結合長期照顧管理中心轉介414位營養不良風險個案，進行居家營養諮詢或電訪衛教服務，辦理16場社區營養相關照護人員培訓課程，民眾反應熱烈、場場爆滿，可見社區夥伴對長輩的飲食營養方面相當重視。

南投衛生局指出，今年延續去年推動社區營養相關策略，期盼透過營養師走入社區，建立預防延緩失能服務體系，達到「社區食尚有活力，長者健康好厝邊」的願景。



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