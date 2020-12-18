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信義公益基金會「銀領風潮日」　展現銀髮族生活新典範

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▲信義公益基金會「銀領風潮日」，展現銀髮族生活新典範。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲▼信義公益金會 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲信義公益基金會推動「共好計畫」五年，累積近40個實踐活躍老化的案例。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

穿著喜氣又閃亮的紅色上衣搭配超短熱褲，舞林嬤火辣開跳，揭開銀領風潮日序幕，許多阿公阿嬤站上舞台展現才藝，包括需要團隊默契的打擊樂、攜手年輕人敲出棒鐘優美聲音的樂團演奏，還有超吸睛的時尚走秀，長輩們穿上由大學生改造的壓箱寶衣服，走上伸展台自信擺出POSE，成為最有型的阿公阿嬤，跨世代合作，展現銀髮族的生活新典範，這是信義公益基金會推動的共好計畫。

▲▼信義公益金會 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼舞林嬤火辣開跳，揭開銀領風潮日序幕，許多阿公阿嬤站上舞台展現才藝。

▲▼信義公益金會 。（圖／記者劉亮亨攝）

信義公益基金會董事長林信和表示，「共好計畫就是大家一起，無論是年輕的還是小的，跟老人家一起集點子，老人家彼此也集點子，我們這五年來今年已經到什麼程度呢？已經一年有1600多個點子來自台灣各地的長者，今年尤其是有70歲以上的長者親自想辦法提案，因為他覺得能夠參加這活動能夠得獎，然後來這邊表演把他們的計劃展現出來，因為我們會提供他獎金，讓他實施他們實現理想」。

▲▼信義公益金會 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼信義公益基金會董事長林信和表示，共好計畫就是不分世代大家一起集點子，今年「集點子大賽」募集1600個高齡好點子。

▲▼信義公益金會 。（圖／記者劉亮亨攝）

今年共好計畫頒發19個獎項，要幫助銀髮族從銀色人生走向彩色人生，其中有位即將邁入70歲的帶領者已經連續獲獎兩年，獲獎者柯仁愛興奮表示，「很開心，因為可以延續去年的，今年又可以繼續做，阿嬤們又可以有一個發揮的舞台，非常開心」，也提到因為補助讓阿嬤們可以開心的玩棒鐘，「我們是跟黎明教養院借棒鐘來練習，但是借了一段時間之後，不好意思再借了，剛好有信義公益基金會好點子大賽的補助，所以我們就可以買棒鐘」。

▲▼信義公益金會 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今年共好計畫頒發19個獎項，要幫助銀髮族從銀色人生走向彩色人生。

▲▼信義公益金會 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲原本要跟其他單位借棒鐘練習的「喜樂棒鐘團」，在集點子大賽的補助下，擁有屬於自己的棒鐘。

共好計畫也有不少年輕人參與，像是曾經榮獲史丹福銀髮全球設計競賽首獎的灰鯨設計，將桌遊結合科技，讓銀髮族用VR感受台灣之美，灰鯨設計創辦人鄭雅方說明，「大家只要拿出自己的手機掃描QR Code，他就可以看到360度的VR影片，這些VR影片其實都是針對台灣的樂齡景點，很適合長輩可以出去玩的景點，在疫情期間無法出國，可以到這些景點走走看看」。

▲▼信義公益金會 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼曾經榮獲史丹福銀髮全球設計競賽首獎的灰鯨設計，將桌遊結合科技，讓銀髮族用VR感受台灣之美。

▲▼信義公益金會 。（圖／記者劉亮亨攝）

現場還可以體驗粉彩手指繪畫，畫出屬於自己的聖誕樹，年齡可以老，但心情卻不能老，就是希望銀髮族能活到老、學到老、快樂到老！信義公益基金會推動「共好計畫」五年累積近40個實踐活躍老化的案例，今年「集點子大賽」募集1600個高齡好點子，較去年成長近一倍，「共好行動徵選」總獎金也從2019年的225萬元提高到今年的295萬元，參與實踐提案的青世代、銀世代比例雙雙提高，70歲以上親自提案人數更打破記錄。

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