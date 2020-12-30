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職場生態重新定義　青銀共事成為新潮流

▲臺灣即將進入超高齡社會，勞動力市場也面臨短缺；同時許多銀髮族也希望有機會可以再次投入職場發揮所長，因此青銀共事成為未來職場的新潮流。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者蒲世芸／採訪報導

雖然已經是大家口中的銀髮族，但秦先生還是想發揮所長繼續在職場發光發熱，因此來到就業服務站想要進行諮詢，尋求專業人員給予建議。臺灣即將進入超高齡社會，勞動力市場也面臨短缺問題，不管是延後退休或中高齡者重新投入職場也成為重要議題。

▲▼職場生態重新定義 青銀共事成為新潮流 。（圖／記者陳家豪攝）

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▲不少銀髮族來到就業服務站諮詢，希望能重新投入職場，開創事業第二春。（圖／記者陳家豪攝，下同）

臺北市政府勞動局局長陳信瑜就提到，「明年臺北市正式就步入所謂的超高齡社會，比例來講，五個人當中大概就有一位是65歲的長輩，這樣子的比例事實上也會直接衝擊到整個勞動市場。因為未來在勞動市場裡，年輕一輩會產生空洞狀況下，未來青銀共事以及世代合作的局面，確實就會形成在勞動市場當中。」

▲▼職場生態重新定義 青銀共事成為新潮流 。（圖／記者陳家豪攝）

▲臺北市政府勞動局局長陳信瑜提到，青銀共事將是未來就業市場會逐漸走向的趨勢。

所謂青銀共事，就是青年與銀髮族一起在職場中貢獻自己專長與經歷。對於職場觀察多年的斜槓職涯教練黃大米就說，「其實青銀共事對於企業來說相當有利，而且是一件很棒的事情。因為你知道年輕的孩子本身非常有衝勁，但是他可能在處理事情上面比較不夠圓融，或者是對一些職場的眉角不太了解。但是中高齡的銀髮族群其實他們人生有很多的閱歷，這些職涯上的寶貴經驗，可以透過青銀一起合作的時候去做一個傳承。」

▲▼職場生態重新定義 青銀共事成為新潮流 。（圖／記者陳家豪攝）

▲斜槓職涯教練黃大米觀察職場現況，表示青銀共事可以互相分享職涯上的寶貴經驗，製造雙贏。

銀髮族朋友也能開創職場新機，青銀互補更是潮流。臺北市政府勞動局局長陳信瑜進一步提到，「臺北市在106年的時候銀髮人才就業諮詢站就已經成立，所以在106年時其實就做好了中高齡就業的一些相關準備。一直到107年我們在就業博覽會上面去做了青銀共事主題的突顯。青銀共事以及世代合作在職場上其實就是做互補的工作，雖然企業也許會對中高齡者再就職有刻板印象，政府應該要更倡議職場合作的概念，而且這個概念是事實，已經成為一個進行式，政府要做更大的倡議」。

▲▼職場生態重新定義 青銀共事成為新潮流 。（圖／記者陳家豪攝）

▲臺北市舉辦專屬中高齡主題的就業博覽會，希望能幫助中高齡者再次在職場中發光發熱。

其實中高齡者只要願意跨出求職這一步，政府提供許多「職場醫美服務」讓銀髮族朋友可以加以運用，藉此突顯自身經驗優勢增加求職競爭力。像是北市就服處11月辦理的中高齡就業博覽會，就開發許多友善廠商對熟齡勞動者釋出工作機會，所有職缺皆可晉用中高齡者，無經驗可職缺佔月薪職缺數近7成。並在臺北市東、西區設立銀髮諮詢專區，東區的南港東明青銀站、西區的艋舺站皆有專責服務中高齡族群的櫃台，提供一對一專業諮詢服務，盤點其學經歷背景進行就業力評估，了解其就業困境與需求，量身打造適合的就業服務。

▲▼職場生態重新定義 青銀共事成為新潮流 。（圖／記者陳家豪攝）

▲北市就服站設置銀髮諮詢服務專區，提供銀髮族專屬服務，讓求職更有效率。

年齡不再是職場成就的天花板，社會也不該為求職者貼上標籤；銀髮族朋友更不用自我設限，中高年齡者的穩定度和經驗不只能降低企業人員流動率成為職場優勢，善用政府資源讓自己也能在職場發掘人生新舞台。

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