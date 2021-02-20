婦幼系列訪談佳評如潮　南投衛生局3月起空中給你好「孕事」

▲南投衛生局去年起與廣播電台合作，邀請專業醫師分享健康知識。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

網紅「罔腰」引爆「變性人懷孕之亂」，讓孕產知識普及更顯重要；南投縣衛生局去年底首度與廣播電台合作推出婦幼系列訪談，邀請專業醫師群提供深入淺出的內容，廣受聽眾好評，今年接力於3至11月製作節目，新手媽不出門，也可知最新孕產事，不怕受到新冠肺炎疫情的影響。

南投衛生局指出，今年系列訪談規劃孕期、產後和育兒知識三大主題：「孕期」主題又分為孕前準備、孕期保健和生產抉擇；「產後」主題包含產後憂鬱觀察、母乳哺育和親子情感促進；「育兒知識」則有寶寶常見問題及處置、預防過敏兒和兒童保健。

本系列訪談將於國立教育廣播電台彰化分台-中部調頻網(臺中彰化雲林FM103.5、南投FM98.1、苗栗FM103.9)，每週四10點05分至11點的「樂活ING」、每週五10點05分至11點「樂活家庭人物誌」播出；民眾可上衛生局網站(http://www.ntshb.gov.tw/)查詢婦幼主題播出時間，也可透過教育電台官網或手機下載教育電台APP，回溯收聽過去60天節目音檔。

衛生局呼籲民眾，防疫期間務必注意婦幼健康：除了勤洗手、戴口罩、定期產檢，更要關心家中孕產婦的身心健康，讓孩子平安成長。

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