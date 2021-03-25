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要求儘速成立疫苗調閱小組！　國民黨團揚言杯葛國營事業預算

▲▼立法院社福衛環委員會 國民黨霸佔主席台 朝野口角爭吵。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野為成立「疫苗採購調閱小組」爭執不斷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院下週二開始協商中央政府附屬營業與非營業基金預算，國民黨團將在會中要求儘速成立「疫苗採購調閱小組」，總召費鴻泰25日表示，如果民進黨還是那麼強勢，「我們凡事都不協商，按照議事規則來」，不排除將在院會要求逐案表決，每個案子進行三次表決，一天開會可表決140案，預計至少表決10天。此外，國民黨團方面已提出的1317刪減、決議案，費鴻泰說，他已請黨團助理向部會通知，原先已談妥的約500案，「一切歸零，全部重頭來。」

衛環委員會24日確定將成立「疫苗採購調閱小組」，但日期須由朝野協商決定。為了防止再被突襲，召委陳瑩今天上午宣布，未來臨時提案都是9點半截止收案，費鴻泰不滿說，「我們的召委（陳玉珍）絕不會配合，妳不能自己口頭上做決議，不是妳說了算。」

另外，國民黨團也要出招反制民進黨的強勢作風，從下週開始，只要是輪值國民黨立委擔任召委，一天將安排兩場會議，早上9點和下午兩點半各開一次會，也就是委員一天要簽到兩次，先從衛環委員會開始試辦，費鴻泰揚言，「如果之後你們每次要這樣搞，我就每個委員會都這樣做。」

至於未來「疫苗採購調閱小組」的調閱方向，費鴻泰透露，包括查清東洋為何會破局；是否有政治人物介入採購案；採購的決策權在總統或行政院，還是在疫情指揮中心；疫苗採購價格及國產疫苗價格是多少；陳時中對外宣稱買到的疫苗，多少是確實簽約、又有多少只是嘴巴說說。

費鴻泰進一步提出質疑，這幾天的攻防中，民進黨委員對於外傳「吳委員」介入疫苗採購，都不願去捍衛，可見有人拿了好處，全黨替他背書，他相信有些有正義感的委員心裡也不爽，否則為何不見有人願意幫這次疫苗採購來背書，卻在意被影射為「薪水小偷」。

對於衛福部長陳時中稱，合約已經簽下去，買貴也沒有用，費鴻泰則批評，國家不是陳時中的，他身為政務官，裡面有人上下其手導致最後買貴，他說已經簽約了就沒有辦法，「日後就彈劾你！不要以為民進黨會一輩子執政，不要講這種流氓話。」

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